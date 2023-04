Πολιτική

Χουριέτ: Το ελληνικό σχέδιο αποτυγχάνει στο ΝΑΤΟ

Τι αναφέρει το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας για την άσκηση σε ελληνικά νησιά.

«Το ελληνικό σχέδιο αποτυγχάνει στο ΝΑΤΟ», αναφέρεται σε δημοσίευμα της Χουριέτ, στο οποίο σημειώνεται ότι, παρά τις θετικές εξελίξεις στον άξονα Αθήνας-Άγκυρας μετά τους σεισμούς στην Τουρκία, η Ελλάδα προσπάθησε να συμπεριλάβει τα νησιά του Αιγαίου Θάσος και Άγιος Ευστράτιος (sic Bozbaba), τα οποία θα έπρεπε να έχουν καθεστώς αποστρατικοποίησης σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης, σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία απέρριψε το σχέδιο. Το ΝΑΤΟ εγκατέλειψε.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, στο ίδιο δημοσίευμα γράφεται πως, σε σύσκεψη που έγινε για την έγκριση των σχεδίων άσκησης, το τουρκικό επιτελείο του ΝΑΤΟ ζήτησε να αφαιρεθούν τα δύο νησιά από τα σχέδια ασκήσεων, λέγοντας ότι «παραβιάζεται το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου». Το ΝΑΤΟ αποδέχτηκε την ένσταση της Τουρκίας. Η Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση AIRCOM αποφάσισε να ακυρώσει την άσκηση «Ramstein Guard».

Στις ίδια ειδησεογραφία αναφέρθηκε ότι το ελληνικό επιτελείο αντέδρασε στην απόφαση του ΝΑΤΟ να μην συμπεριληφθούν στην άσκηση τα νησιά Θάσος και Άγιος Ευστράτιος, υποστηρίζοντας ότι τα νησιά του Αιγαίου είναι οπλισμένα, επειδή απειλούνται από την Τουρκία.

