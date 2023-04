Αθλητικά

Οπαδική βία - Θεσσαλονίκη: άγρια συμπλοκή με τραυματίες (βίντεο)

Βίντεο από άγρια συμπλοκή σε εμπορικό κέντρο, έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Τραυματίστηκε και αστυνομικός.

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν στις 20:20, μπροστά στα έντρομα μάτια δεκάδων πολιτών, όταν ομάδα επτά ατόμων νεαρής ηλικίας φέρεται να διαπληκτίστηκε με άντρα που βρίσκονταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε εμπορικό κέντρο. Στην διάρκεια του επεισοδίου, οι νεαροί δεν δίστασαν να πάρουν καρέκλες από την καφετέρια και να τις εκτοξεύσουν προς το μέρος του.

Ο άντρας φέρεται να βγήκε από το κατάστημα έχοντας στην κατοχή του ένα μαχαίρι, το οποίο δεν χρησιμοποίησε για να επιτεθεί στους νεαρούς. Αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν πεζή περιπολία και αντιλήφθηκαν όσα συνέβαιναν, επενέβησαν για να λήξει το επεισόδιο. Ένας αστυνομικός κατά την προσπάθειά του να συλλάβει ένα από τα άτομα τραυματίστηκε ελαφρά και αργότερα μετέβη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 30χρονου ο οποίος κατείχε το αιχμηρό αντικείμενο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Την προανάκριση για το συμβάν στο εμπορικό κέντρο έχει αναλάβει το Α.Τ. Λευκού Πύργου ενώ σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το κίνητρο του επεισοδίου ήταν οι οπαδικές διαφορές.

Δείτε βίντεο-ντοκουμέντο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας και έφερε στη δημοσιότητα το thesstoday.gr

Σε βίντεο του mynews.gr, αποτυπώθηκε η στιγμή της σύλληψης του οπαδού, ο οποίος δέχτηκε την επίθεση και προσπάθησε να αμυνθεί κρατώντας μαχαίρι.

Όπως βλέπετε, τρεις αστυνομικοί τον έχουν ακινητοποιήσει και ρίξει στο έδαφος, προσπαθώντας να του περάσουν χειροπέδες, ενώ ο ίδιος αντιστέκεται,

φωνάζοντας και βρίζοντας τους αστυνομικούς, καθώς επικαλείται πρόβλημα στον ώμο, εξ’ ου και οι κραυγές πόνου, που ακούγονται στο βίντεο.

Γύρω τους, έχουν συγκεντρωθεί λίγοι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης, ενώ πιο πίσω διακρίνονται πολίτες, οι οποίοι παρακολουθούν τη σύλληψη από τον πρώτο όροφο του εμπορικού κέντρου.

