Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Το Σάββατο 22 Απριλίου ξεκινάει η προεκλογική περίοδος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από την Κέρκυρα πως το Σάββατο για να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Τι είπε για την υπόθεση Γεωργούλη.

Το αναπτυξιακό σχέδιο για την περιφέρεια Ιονίων Νήσων του 2030 παρουσίασε στην Κέρκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την υλοποίηση τέτοιων αναπτυξιακών πολιτικών.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση εξασφάλισε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το νέο ΕΣΠΑ, πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 31 δις ευρώ για το οποίο υπενθύμισε ότι διαπραγματεύτηκε επί ημέρες.

«Η νησιωτική πολιτική ήταν εξ αρχής στο επίκεντρο των κυβερνητικών μας προτεραιοτήτων. Αν πετύχαμε πολλά, μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα από εδώ και στο εξής», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναλυτικά ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις υποδομές με ξεχωριστή αναφορά στις λιμενικές υποδομές.

Μίλησε επίσης για τις οδικές συνδέσεις με ξεχωριστή αναφορά στο δρόμο Αργοστόλι - Πόρος και στην υποθαλάσσια σύνδεση της Λευκάδας.

«Απορρίμματα. Η κατάσταση ήταν τραγική. Η Κέρκυρα αντικειμενικά έχει καθαρίσει. Το μέλλον έχει πολύ περισσότερη ανακύκλωση, ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων, χωρίς χώρους υγειονομικής ταφής», σημείωσε.

Μίλησε επίσης για τις παρεμβάσεις που έγιναν μετά τις θεομηνίες που έπληξαν τα νησιά και στις επενδύσεις που γίνονται στην κατεύθυνση της πρόληψης.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και για τα τρία νέα αεροδρόμια στην Κέρκυρα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο.

Στα θέματα του Πολιτισμού ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως είναι σημαντικός αναπτυξιακός βραχίονας.

«Εδώ στην Κέρκυρα έχουμε την πρόσθετη υποχρέωση να διαχειριστούμε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς προστατευόμενο από την UNESCO. Να πω εδώ ότι η UNESCO σήμερα σε μελέτη της κρίνει τη διαχείριση της Ακρόπολης ως υποδειγματική. Τι έγιναν σήμερα εκείνοι που μιλούσαν για τσιμέντωμα της Ακρόπολης; Αποδεικνύεται η τοξικότητα των fake news. Εύχομαι εξίσου υποδειγματική να κρίνει η UNESCO τη διαχείριση που πρέπει να κάνουμε στην παλιά πόλη της Κέρκυρας», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν πρέπει να αρκεστούμε στα εντυπωσιακά αποτελέσματα του τουρισμού και δεν επενδύσουμε στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ενός ζωντανού μνημείου όπως είναι η παλιά πόλη της Κέρκυρας.

«Όπου έχουμε καθυστερήσεις, είμαστε δω να τα διορθώσουμε. Δεν είμαι ικανοποιημένος από την πρόοδο στο Αχίλλειον», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

«Τα Ιόνια νησιά ήταν πρωταγωνιστές στην τουριστική ανάκαμψη το 2022 και θα είναι και το 2023. Έχουμε μικρότερη ανεργία, υψηλότερους μισθούς», συμπλήρωσε εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τη φετινή τουριστική περίοδο.

«Τα έσοδα από τον τουρισμό μας επιτρέπουν να χρηματοδοτούμε μια σειρά από πολιτικές όπως για παράδειγμα στην Παιδεία», σημείωσε.

«Έχετε την τύχη να έχετε ένα δυναμικό πανεπιστήμιο και νοσοκομεία που παρά τις δυσκολίες έχουμε καταφέρει να λύσουμε αρκετά από τα προβλήματα. Η συνολική αναμόρφωση του ΕΣΥ είναι για μένα τεράστιο στοίχημα για την επόμενη τετραετία», πρόσθεσε.

«Αναλογιστείτε το αποτύπωμα του έργου που θέτουμε στην κρίση των πολιτών και έγινε την προηγούμενη τετραετία. Μια κυβέρνηση η οποία ποτέ δεν έκρυψε τις αδυναμίες και αναγνώρισε τα λάθη της. Έτσι θα προσέλθουμε στην προεκλογική περίοδο που θα ξεκινήσει το Σάββατο. Οι πολίτες θα μας εμπιστευθούν πιστεύω γιατί τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας και έχουμε σχέδιο για το πως θα αλλάξουμε τα Ιόνια νησιά και την πατρίδα μας. Σκοπός της πολιτικής μας είναι να βελτιώνει τη ζωή όλων των πολιτών», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Τέλος, αναφερόμενος στα θέματα που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες είπε πως «ίσως τώρα κάποιοι συνειδητοποιούν πόσο βαθύς και σκοτεινός ήταν ο λάκκος τον οποίο έσκαβαν για άλλους».

Νωρίτερα η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα παρουσίασε τα έργα που έγιναν από το 2019 και καταλήγοντας τόνισε την ανάγκη «αυτοδύναμης, σταθερής, κυβέρνηση που θα συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό της χώρας».

Το σχέδιο για την ανάπτυξη των Ιονίων Νήσων στον τομέα τους παρουσίασαν ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Καραγιάννης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ για θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Γ.Γ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπ. Ενέργειας & Περιβάλλοντος Μανώλης Γραφάκος, ο υπουργός τουρισμού Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στύλιος.

Συνολικά το αναπτυξιακό σχέδιο της ΝΔ για την περιφέρεια Ιονίων Νήσων περιλαμβάνει περισσότερα από 260 έργα με προϋπολογισμό 1,3 δις ευρώ και λοιπές παρεμβάσεις 500 εκ ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία - Θεσσαλονίκη: άγρια συμπλοκή με τραυματίες (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Γεωργούλης: 4 καταγγελίες για βιασμό, εκφοβισμό και βία, η μία από άνδρα (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Το Πάσχα τους “στοίχισε” 150000 ευρώ!