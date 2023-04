Κόσμος

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Συνελήφθη ο Μέγας Αρχιμανδρίτης για κλοπή ρολογιού (βίντεο)

Η στιγμή της κλοπής καταγράφηκε σε βίντεο και προβάλλεται από τουρκικά ΜΜΕ. Τι απαντά ο ίδιος ο Μέγας Αρχιμανδρίτης.

Στη σύλληψη του Μέγα Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αγαθάγγελου Σίσκου, για κλοπή ρολογιού τσέπης μεγάλης αξίας, το οποίο είχε κατασκευασθεί για συλλεκτική συλλογή το 1800 για λογαριασμό των Ανακτόρων προχώρησαν οι αρχές της Τουρκίας την Δευτέρα (17/4).

Σύμφωνα με τον «Εθνικό Κήρυκα» ο Μέγας Αρχιμανδρίτης οδηγήθηκε στη φυλακή από όπου αποφυλακίστηκε με παρέμβαση της αστυνομικής φρουράς του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Κατά την ίδια πηγή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τον έβαλε σε αργία επ’ αόριστον, ενώ εμφανίζεται φοβερά προβληματισμένος και λυπημένος για το συμβάν διότι διασύρεται το Πατριαρχείο.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος σε δηλώσεις της στα τουρκικά ΜΜΕ, είπε, μεταξύ άλλων, ότι «είναι κρίμα διότι ο δράστης είναι μέλος της Πατριαρχικής Αυλής κι έπρεπε να σκέπτεται τον θεσμό που εκπροσωπεί και να είναι πιο προσεκτικός».

O Μέγας Αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος Σίσκος, ο οποιος κατάγεται από την Καστοριά, πήγε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ως λαϊκός και εκεί χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος, είναι και Αρχαιοφύλακας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.





Σε τηλεφωνική επικοινωνία του «Εθνικού Κήρυκα» με τον Μέγα Αρχιμανδρίτη Αγαθάγγελο Σίσκο ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Εθνικός Κήρυκας: Εχετε κάποιο σχόλιο για το θέμα της κλοπής του ρολογιού στο οποίο εμπλέκεσθε;

Πατέρας Αγαθάγγελος: Ευχαριστώ πρώτα απ’ όλα για το ενδιαφέρον που δείχνετε, δημοσιογραφικό προφανώς. Εχει ανατεθεί το θέμα σε νομικό. Όσο γίνεται έρευνα δεν μου επιτρέπεται να πω κάτι και επίσης δεν έχω και την άδεια του διευθυντού του Γραφείου Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου διότι είναι θεσμικό το ζήτημα, διότι στο εν λόγω βίντεο αναφέρεται στην ιδιότητα κάποιου κληρικού του Πατριαρχείου η εν λόγω κυρία, οπότε είναι θεσμικό το ζήτημα και δεν μου επιτρέπεται να πω κάτι».

Εθνικός Κήρυκας: Ωστόσο το πρόσωπο στο βίντεο είστε εσείς.

Πατέρας Αγαθάγγελος: Σας είπα αυτό, δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο.

Εθνικός Κήρυκας: Γιατί ο Πατριάρχης σας έβαλε σε αργία επ’ αόριστον;

Πατέρας Αγαθάγγελος: Αυτό είναι ένα πνευματικό ζήτημα που το γνωρίζει ο ίδιος ο Πατριάρχης, τώρα τι να σας πω;





