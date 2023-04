Παράξενα

Νηστεία μέχρι θανάτου για δεκάδες ανθρώπους

Το ένα μετά το άλλο βρίσκονται τα πτώματα μελών αίρεσης που πείστηκαν να νηστέψουν μέχρι θανάτου.

Είκοσι ένα πτώματα έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής σε ένα δάσος, στην ανατολική Κένυα, στο πλαίσιο μιας έρευνας για τον θάνατο πιστών μιας αίρεσης, ο ηγέτης της οποίας συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα και φέρεται να τους προέτρεψε να νηστέψουν μέχρι θανάτου για «να συναντήσουν τον Ιησού», όπως έγινε γνωστό σήμερα από δύο αστυνομικές πηγές.

Από την Παρασκευή, όταν ξεκίνησε η εκταφή, «έχουμε συνολικά 21 πτώματα» στο δάσος της Σακαχόλα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή της αστυνομίας που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Έχουμε ψάξει μόνο επιφανειακά, κάτι που υποδηλώνει ότι θα έχουμε περισσότερους νεκρούς» όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, πρόσθεσε.

Μια άλλη αστυνομική πηγή επιβεβαίωσε τον αριθμό αυτόν.

Η μία από τις δύο πηγές είπε ότι μεταξύ των θυμάτων είναι και τουλάχιστον τρία παιδιά.

Τα πτώματα τεσσάρων πιστών της Διεθνούς Εκκλησίας της Χαρμόσυνης Είδησης επικεφαλής της οποίας είναι ο Πολ Μακένζι Νθένγκε, είχαν ήδη εντοπιστεί την περασμένη εβδομάδα. Αστυνομικοί ερεύνησαν την περιοχή καθώς υπήρχαν πληροφορίες για την ύπαρξη ενός ομαδικού τάφου στο δάσος αυτό.

Έντεκα άλλοι πιστοί, επτά άνδρες και τέσσερις γυναίκες, ηλικίας από 17 μέχρι 49 ετών, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία την περασμένη εβδομάδα, αφού διασώθηκαν από το δάσος της Σακαχόλα.

Ο Μακένζι Νθένγκε παραδόθηκε στις 15 Απριλίου στην αστυνομία και τέθηκε υπό κράτηση.

Σε μια αναφορά, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, η αστυνομία ανέφερε ότι έλαβε πληροφορίες ότι «άνθρωποι πέθαναν από την πείνα με τον ισχυρισμό ότι έτσι θα συναντούσαν τον Ιησού, αφού υπέστησαν πλύση εγκεφάλου από έναν ύποπτο, τον Μακένζι Νθένγκε, πάστορα της Διεθνούς Εκκλησίας της Χαρμόσυνης Είδησης».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο πάστορας συνελήφθη τον περασμένο μήνα και του ασκήθηκε δίωξη αφού δύο παιδιά πέθαναν από την πείνα, όντας υπό την επιμέλεια των γονιών τους. Ο Μακένζι Νθένγκε αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με εγγύηση 100.000 σελινιών Κένυας (ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 670 ευρώ). Έχουν συλληφθεί επίσης και έξι πιστοί.

Η υπόθεση θα εξεταστεί από τοπικό δικαστήριο στις 2 Μαΐου.

