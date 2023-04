Κοινωνία

Κηφισός: Τροχαίο και μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων (χάρτης)

Κλειστές είναι η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας στη λεωφόρο Κηφισού.

Το τροχαίο έγινε, σύμφωνα με την Τροχαία, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος των Τριών γεφυρών.

Δυο ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και απο εκείνη την στιγμή είναι κλειστές η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας καθώς και η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Λόγω του τροχαίου, έχει δημιουργηθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα, που ξεκινά από τα ΚΤΕΛ, έως τις «Τρεις Γέφυρες».

Δείτε την κίνηση σύμφωνα με την Google (Ώρα 07:00):

