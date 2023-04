Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΦ - Εμβόλια κατά του κορονοϊού: Αναφορές για 69 θανάτους στην Ελλάδα

Τα στοιχεία σχετικά με τις αναφερόμενες παρενέργειες του εμβολίου κατά της COVID-19 έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΟΦ.

Συνολικά αναφορές για 63 θανάτους σχετιζόμενους με τα εμβόλια κατά της covid-19 υπεβλήθησαν στον ΕΟΦ , σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία για αναφορές στην Ελλάδα εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών εμβολίων έναντι της COVID-19 για το έτος 2022.

Τα περιστατικά αυτά, είτε αναφέρθηκαν εξαρχής ως θάνατοι, είτε η πληροφορία της έκβασης λήφθηκε από τον ΕΟΦ στο πλαίσιο αναζήτησης συμπληρωματικών στοιχείων (follow-up) για την αξιολόγηση της αναφοράς.

Σημειώνεται ότι από τα 63 περαστικά τα 38 έλαβαν χώρα το 2021, τα 21 έλαβαν χώρα το 2022 και για τα 4 δεν υπάρχει η σχετική πληροφορία.

Από τις 63 αναφορές, 2 αξιολογήθηκαν ότι έχουν πιθανότητα συσχέτισης με τον εμβολιασμό (possible), 1 με το Comirnaty (Pfizer) και 1 με το Vaxzevria (AstraZeneca)

12 από τις αναφορές αυτές αξιολογήθηκαν ότι δεν ήταν πιθανή η συσχέτισή τους με τον εμβολιασμό (unlikely)

14 από τις αναφορές αυτές δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθούν από τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουν αποσταλεί (unassessable)

35 αναφορές δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους), διότι αναμένονται συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί (π.χ πορίσματα ιατροδικαστικών εκθέσεων και άλλες πληροφορίες).



Επίσης, ελέγχονται από τις υγειονομικές αρχές 1633 αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών το 2022, ως σχετιζόμενες με τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού.

Από το σύνολο των 1633 αναφορών οι 1344 δηλώθηκαν ως σοβαρές.

Το 2022 πραγματοποιήθηκαν 4.547.117 δόσεις με όλα τα εμβόλια έναντι της Covid-19, εκ ων οποίων: 4.050.772 με το Comirnaty (όλα τα εμβόλια) 278.123 με το Spikevax (όλα τα εμβόλια) 118.128 με το Jcovden 9.094 με το Nuvaxovid.

