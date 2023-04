Πολιτική

Εκλογές 2023 - ΥΠΕΣ: διευκρινίσεις για ετεροδημότες, απόδημους και ποσοστά κομμάτων

Τι λέει ο ΓΓ του ΥΠΕΣ για την εκτίμηση με το τελικό αποτέλεσμα και την ώρα που θα μάθουμε τους σταυρούς των υποψηφίων. Τι ισχύει για τις αιτήσεις όσων θέλουν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους.

Απαντήσεις σε μια σειρά από χρηστικά ερωτήματα για τις επερχόμενες εκλογές, τόσο στις 21 Μαΐου, όσο και τις 2 Ιουλίου, έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Σε ότι αφορά το «ξεκαθάρισμα» των εκλογέων, ο κ. Σταυριανουδάκης είπε ότι «γίνεται προσπάθεια εκκαθάρισης των εκλογικών καταλόγων, με υψηλό είναι η αλήθεια όριο, τα 116 χρόνια των εκλογέων. Έχω ζητήσει στοιχεία για τον πληθυσμό ανά πενταετία μετά τα 100 έτη για να δούμε ένα νέο ξεκαθάρισμα. Το πρόβλημα της μη καλής εκκαθάρισης των εκλογικών καταλόγων, οφείλεται εν πολλοίς στους απόδημους, αλλά και στην δυστοκία πολιτών, ιδίως σε μικρές και απομακρυσμένες περιοχές, να υποβάλλουν στις Αρχές δηλώσεις και πιστοποιητικά θανάτου συγγενών τους».

Ο κ. Σταυριανουδάκης αναφέρθηκε και στην ψήφο των απόδημων, λέγοντας ότι «Είναι η πρώτη φορά που ανοίγουν οι κάλπες και στο εξωτερικό. Ανοίγουν το Σάββατο και θα πρέπει να έχουν έρθει οι κάλπες στην Ελλάδα το αργότερο έως το απόγευμα της Δευτέρας. Συνολικά είναι 99 κάλπες σε 35 χώρες, όπου θα ψηφίσουν 22.116 Έλληνες του εξωτερικού που έχουν εγγραφεί».

Σε ότι αφορά την εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος, που θα γίνει πολύ νωρίτερα αυτήν την φορά, σε σχέση με κάθε άλλη, ο ΓΓ του ΥΠΕΣ είπε ότι «την προηγούμενη φορά λειτούργησε άψογα η διαδικασία της ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων, σε ένα τμήμα όμως των εκλογικών τμημάτων. Τώρα θα είναι συνολικά. Για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων θα συνεχίσει να υπάρχει ο κλασσικός τρόπος μετάδοσης. Στις 21:00 της Κυριακής θα έχουμε πάνω από το 80%, ίσως και το 90% των αποτελεσμάτων της επικράτειας και πολύ σύντομα θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Στις δώδεκα τα μεσάνυχτα αναμένεται να ξέρουμε και τους σταυρούς στους υποψήφιους βουλευτές».

Σε ότι αφορά τους ετεροδημότες, επεσήμανε ότι όσοι έχουν κάνει αίτηση για να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους έως τις 28 Φεβερουαρίου 2023, θα μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές της 21ης Μάϊου, αρκεί να υπάρχει ένας αριθμός τουλάχιστον 40 εκλογέων από την περιφέρεια στην οποία είναι εγγεγραμμένοι, καθώς αυτό το ελάχιστο όριο υπάρχει για να δημιουργηθεί τμήμα ετεροδημοτών.

Για αιτήσεις ετεροδημοτών από την 1η Μαρτίου μέχρι και την Κυριακή 30 Απριλίου, θα δοθεί το δικαίωμα ψήφου στους τόπους κατοικίας, στις εκλογές της 2ας Ιουλίου.

Συνολικά αναμένεται να λειτουργήσουν περίπου 330 τμήματα ετεροδημοτών.

Ανάλογα, στις εκλογές της 2ας Ιουλίου, θα μπορούν να ψηφίσουν όσοι Έλληνες του εξωτερικού υποβάλλουν την σχετική αίτηση μέχρι και 12 ημέρες πριν από την προκήρυξη των εκλογών στις 2 Ιουλίου.

