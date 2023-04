Κοινωνία

Παγκράτι: Ληστής “μπούκαρε” σε σπα και διαμέρισμα - Τον “τσάκωσε” ο ιδιοκτήτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες πέρασαν στον 29χρονο οι αστυνομικοί. Όπλα και εκρηκτικά βρέθηκαν στην κατοχή του.



Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το πρωί της Δευτέρας (24/4) στο Παγκράτι, από αστυνομικούς της Αμεσης Δράσης, 29χρονος αλλοδαπός, για ληστεία κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.

Ειδικότερα, το πρωί της Δευτέρας, ο κατηγορούμενος, πριν από τη σύλληψή του στην περιοχή του Παγκρατίου, εισήλθε σε χώρο ευεξίας και, με χρήση σωματικής βίας, ακινητοποίησε τον υπάλληλο και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ.

Εν συνεχεία, σε σύντομο χρονικό διάστημα εισήλθε σε διαμέρισμα στην ίδια περιοχή και αφαίρεσε ηλεκτρονική συσκευή, δύο κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ και άλλα αντικείμενα, πλην όμως, κατά τη διαφυγή του, έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη της οικίας.

Οι αφιχθέντες αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που περιπολούσαν στην περιοχή, τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφάλειας Παγκρατίου, όπου επιπλέον ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της ληστείας στο κέντρο ευεξίας, και συνελήφθη.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πιστόλι τύπου REPLICA

Γεμιστήρας με πλαστικά σφαιρίδια

Το χρηματικό ποσό των -58,75- ευρώ

Μεταλλικός λοστός

Μεταλλικό κλειδί

Πένσα

14 ζεύγη κλειδιών

1 κλειδαριά πόρτας

1 περιλαίμιο

Καπέλο και

Γάντι

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Άλκη Καμπανού - Κατηγορούμενος: “Μακάρι να γυρνούσα τον χρόνο πίσω...”

Χαλκιδική: Άγρια επίθεση σε 16χρονο - Τον χτύπησαν και τον έδεσαν σε δέντρο

“Καλημέρα Ελλάδα”: ο Γιώργος Παπαδάκης έγινε… κούρεμα! (βίντεο)