Κατερίνη: Ο μητροκτόνος στη φυλακή - “Μου ζήτησε να τη σκοτώσω”

“Της είπα δες κάτι, γύρισε και πυροβόλησα” περιέγραψε μεταξύ άλλων ο 34χρονος που σκότωσε τη μητέρα του.

Προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε ο 34χρονος μητροκτόνος της Χαλκηδόνας μετά την απολογία του στο Δικαστικό Μέγαρο Κατερίνης.

Ο 34χρονος, αφού σκότωσε την ίδια του τη μητέρα στον Κορινο Πιερίας, οδήγησε 60 χιλιόμετρα με τη νεκρή μητέρα του στο διπλανό κάθισμα, από επαρχιακούς δρόμους για να καταλήξει έξω από τα κοιμητήρια της Χαλκηδόνας όπου και άφησε το αυτοκίνητο με τη σορό της 71χρονης.

Στην απολογία του σήμερα ενώπιον του ανακριτή ο μητροκτόνος υποστήριξε πως ο ίδιος δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει, ότι εκείνη του το ζήτησε και πως ο ίδιος προσπάθησε να τη μεταπείσει.

“Εκείνη την ημέρα προσπάθησα να την μεταπείσω. Πήγαμε στον Κορινό Πιερίας. Ήταν το μέρος που είχαμε περάσει τις τελευταίες ευτυχισμένες οικογενειακές στιγμές. Στο γυρισμό έπαθε σοκ. Άρχισε να τσιρίζει. Μου ζήτησε να την σκοτώσω. Την πίεσα ότι πρέπει να δει με άλλο τρόπο τη ζωή είπε δεν αντέχει πλέον. Μου είπε πήγαινε στην παραλία. Σταματήσαμε για λίγα λεπτά μιλήσαμε. Μου είπε δεν αντέχω. Πήγα στο πορτ μπαγκαζ πήρα το όπλο. Της είπα δες κάτι, γύρισε και πυροβόλησα”, φέρεται να υποστήριξε ο 34χρονος ενώπιον του ανακριτή.

Για το γεγονός ότι είχε μαζί του την καραμπίνα ο 34χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν είχε την καραμπίνα για να τη σκοτώσει τη μητέρα του αλλά για να αυτοκτονήσει.

"Δεν είχα την καραμπίνα για να τη σκοτώσω αλλά για να αυτοκτονήσω. Μετά τη δολοφονία προσπάθησα πολλές φορές να αυτοκτονήσω δεν τα κατάφερα", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο συνήγορός του, Νίκος Πετρίδης, υπογράμμισε πως στην απολογία του ο 34χρονος ήταν απόλυτα ειλικρινής και περιέγραψε την τραγική κατάσταση την οποία βίωνε. Αναφορικά με την προφυλάκισή του υπογράμμισε πως αυτή έγινε για την αυτοπροστασία του, δεδομένου ότι εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις και όχι γιατί κρίθηκε ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων.

