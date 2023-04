Κοινωνία

Μητροκτόνος: την σκότωσα για να τη λυτρώσω

Σύμφωνα με τα όσα θα πει στην απολογία του ο καθ΄ομολογίαν δράστης, η μητέρα του του ζητούσε επανειλημμένα να τη σκοτώσει.

Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση του μητροκτόνου που πυροβόλησε την 71χρονη μητέρα του στο κεφάλι και εγκατέλειψε το πτώμα της κοντά στα κοιμητήρια Χαλκηδόνας, μέσα στο αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει.

Σύμφωνα με τα όσα αναμένεται να δηλώσει στην ομολογία του, σκότωσε την μητέρα του για να την λυτρώσει.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος που αποκαλύφθηκε στις 4 Απριλίου, όταν εντοπίστηκε η σορός της άτυχης γυναίκας, αναμένεται να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή και θα υποστηρίξει πως η μητέρα του ήταν εκείνη που επέμενε για να την σκοτώσει.

Όπως αναφέρει στο protothema.gr, ο συνήγορος υπεράσπισης του 34χρονου, Νικόλαος Πετρίδης, ο εντολέας του δέχθηκε την απαίτηση της μητέρας του για να τη σκοτώσει και για αυτόν τον λόγο θα ζητήσουν να αλλάξει και το κατηγορητήριο, το οποίο αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ο Νικόλαος Πετρίδης ανέφερε: «Η μητέρα του δεν ήταν καλά, είχε πάθει δύο εγκεφαλικά και αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Κατ’ επανάληψη του έλεγε “σκότωσέ με, δεν αντέχω, θέλω να πάω στον πατέρα σου”. Ο εντολέας μου σε βαριά κατάθλιψη και μετά από πίεση της μητέρας του, δέχθηκε σιωπηρά αυτήν την συμφωνία. Όταν έφυγαν από το σπίτι πήρε την καραμπίνα και την κρατούσε μπροστά στην μητέρα του», αναφέρει ο κ. Πετρίδης.

Όπως αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψη του 34χρονου, η άτυχη γυναίκα δέχθηκε πυρά στο κεφάλι ενώ βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο στην περιοχή του Κορινού Πιερίας. Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος οδήγησε για περίπου 60 χιλιόμετρα, έχοντας νεκρή τη μητέρα του στο κάθισμα του συνοδηγού. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος, ήταν απαίτηση της 71χρονης να τη σκοτώσει κοντά στη θάλασσα και πρόκειται για συμφωνημένη πράξη. Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, ο εντολέας του αφαίρεσε τη ζωή της μητέρας του και στο διάστημα των 18 ημερών που ήταν εξαφανισμένος, επιχείρησε δύο φορές να αυτοκτονήσει, ενώ περιπλανιόταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δεν είχε σκοπό να κρυφτεί, αλλά να βάλει τέλος στη ζωή του.

«Μαζί του είχε ένα φυσίγγιο ακόμα για την καραμπίνα με σκοπό να το χρησιμοποιήσει για τον ίδιο. Επειδή δε μπορούσε με το όπλο, δε το άντεχε, ήθελε μετά να πνίγει καθώς δεν ήξερε κολύμπι. Για μία ώρα ήταν μέσα στο σπίτι με το όπλο στα χέρια. Πρόκειται για μια τραγική ιστορία», επισημαίνει, ενώ διαψεύδει τα σενάρια που ήθελαν τον 34χρονο να σκοτώνει την μητέρα του για οικονομικό όφελος. Σημειώνεται ότι μετά τη δολοφονία της μητέρας του και αφού εγκατέλειψε τη σορό της, ο 34χρονος επέστρεψε στο σπίτι τους, άφησε το όπλο και ένα ιδιόχειρο σημείωμα με το οποίο ομολογούσε την πράξη του και, κατά πληροφορίες, έγραφε: «Δεν άντεχα άλλο να την βλέπω έτσι, ο Θεός να με συγχωρέσει. Εκανα αυτό που μου ζήτησε».

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, ενώ φαινόταν ότι βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πολυκατοικία στην περιοχή του Φαλήρου στη Θεσσαλονίκη, έδωσε ψεύτικα στοιχεία.

Ο 34χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Τρίτη, στον ανακριτή Κατερίνης.

