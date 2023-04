Κοινωνία

Χαλκηδόνα: ο μητροκτόνος προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 34χρονος από τη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται ότι σκότωσε την μητέρα του. Είχε εξαφανιστεί για 20 ημέρες και συνελήφθη τυχαία.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 34χρονος από τη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται ότι σκότωσε την ίδια του τη μητέρα.

Με χειροπέδες στα χέρια και αμίλητος πάρα τις επίμονες ερωτήσεις δημοσιογράφων αποχώρησε από το Δικαστικό Μέγαρο Κατερίνης ο 34χρονος καθ ομολογία δολοφόνος.

Ο 34χρονος παρότι φαινόταν σε άσχημη κατάσταση, δεν συνεργάστηκε εξ’ αρχής με τις Αρχές. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πολυκατοικία στην περιοχή του Φαλήρου στη Θεσσαλονίκη, έδωσε ψεύτικα στοιχεία.

Όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν σημάδια διάρρηξης σε κανένα από τα διαμερίσματα, τον πίεσαν και τελικά τους έδωσε την πραγματικότητα.

Τότε αντιλήφθηκαν ότι έχουν μπροστά τον μητροκτόνο που αναζητούνταν εδώ και 20 ημέρες. Του πέρασαν χειροπέδες, τον έβαλαν στο περιπολικό και τότε φέρεται να είπε «εγώ σκότωσα τη μάνα μου».

Περισσότερες εξηγήσεις αναμένεται να δώσει την Τρίτη ημέρα για την οποία έλαβε προθεσμία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο - τροχαίο: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 22χρονου Γιάννη (εικόνα)

Πλαταμώνας: 19χρονος ο νεκρός στο τροχαίο με λεωφορείο και δύο ΙΧ (εικόνες)

Μυλωνάκης: Η Ελληνική Λύση έστησε την “αποστασία” μου για να βάλει Χρυσαυγίτη στην θέση μου (βίντεο)