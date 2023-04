Κόσμος

Ο Ερντογάν βράβευσε ΕΜΑΚ – ΕΚΑΒ στην Άγκυρα

«Γνωρίζουμε ποιοι ήταν οι φίλοι μας τη μαύρη ημέρα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Τουρκίας.

Την ελληνική ομάδα έρευνας και διάσωσης ΕΜΑΚ-ΕΚΑΒ και τον πυραγό Θωμά Κρικέλλη βράβευσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, για την αμέριστη αλληλεγγύη της Ελλάδας στους σεισμούς κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής απονομής του "Κρατικού Μεταλλίου Εξαιρετικής Θυσίας" στο Εθνικό Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο Τούρκος πρόεδρος απένειμε το μετάλλιο στον Έλληνα πυραγό και τον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα, Λάζαρη.

«Γνωρίζουμε ποιοι ήταν οι φίλοι μας τη μαύρη ημέρα. Προσωπικά αλλά και εκ μέρους του έθνους και του κράτους μου, θα ήθελα να σας εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου για τις προσπάθειές σας στη ζώνη του σεισμού. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ξένους φίλους μας που ανταποκρίθηκαν στην έκκλησή μας για βοήθεια», ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν.

