Υγεία - Περιβάλλον

Παιδίατρος Τζωρτζίνας: Ψυχρή και αποστασιοποιήμενη η Ρούλα Πισπιρίγκου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παιδίατρος που ανέλαβε την Τζωρτζίνα μετά την ανακοπή κατάθεσε στο δικαστήριο, περιγράφοντας τους γονείς του παιδιού.

Ως μία μητέρα "ψύχραιμη έως ψυχρή" και "αρκετά αποστασιοποιημένη", περιέγραψε τη Ρούλα Πισπιρίγκου η παιδιάτρος- εντατικολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας Αλεξία Παπαθεοδωροπούλου, η οποία ανέλαβε την Τζωρτζίνα, αφού βγήκε από την ΜΕΘ του Ρίου, όπου εισήχθη μετά την ανακοπή που είχε υποστεί στο Καραμανδάνειο.

Η γιατρός που παρακολουθούσε το παιδί όσο διάστημα νοσηλεύθηκε στην Παιδιατρική κλινική στο Ρίο, αφού βγήκε από την ΜΕΘ, αναφέρθηκε στην κατάθεση της στην όλη εικόνα της Τζωρτζίνας και επεσήμανε πως η μικρή ασθενής εμφάνιζε "επεισόδια που δεν κατέστη δυνατό να εξηγηθούν επιστημονικά" τα οποία τους είχαν προβληματίσει και απασχολήσει ιδιαίτερα, προκειμένου να βρουν την αιτία τους.

Συνήγορος Υποστήριξης Κατηγορίας: Συζητήσατε στο νοσοκομείο αν μπορούσε να είχε επιδράσει κάποιος εξωγενής παράγοντας στα επεισόδια αυτά που δεν μπορούσατε να εξηγήσετε;

Μάρτυρας: Στο πλαίσιο της διαφορετικής διάγνωσης ναι, υπήρχε το παράδοξο, δεν μπορούσαμε να τα εξηγήσουμε τα επεισόδια αυτά. Και συζητήσαμε μήπως έχει επιδράσει κάποιος εξωγενής παράγοντας.

Κληθείσα τόσο από την πρόεδρο όσο και από συνηγόρους προς Υποστήριξη της Κατηγορίας να περιγράψει πως αντιλαμβανόταν τις αντιδράσεις των γονιών της Τζωρτζίνας και -ιδιαίτερα της μητέρας που βρισκόταν συνεχώς στο Νοσοκομείο- η κ. Παπαθεοδωροπούλου αναφέρθηκε σε μία "αρκετά αποστασιοποιημένη" μητέρα που "δυσκολευόταν να εκδηλώσει τα συναισθήματα της".

Πρόεδρος: Οι γονείς ρώτησαν «γιατί γιατρέ κάνετε αυτό στο παιδί;». Σας έκαναν ερωτήσεις για τις εξετάσεις, την κατάστασή του, κλ.π.; Θυμάστε;

Μάρτυρας: Καθημερινά συζητούσαμε με τους γονείς

Πρόεδρος: Είχαν απορίες σχετικά με τη διαδικασία; Κάτι που τους προβλημάτιζε; Και μετά την αποσωλήνωση;

Μάρτυρας: Όσον αφορά την εξέλιξη της υγείας του παιδιού την αποκατάστασή του, υπήρχαν συνεχείς συζητήσεις. Ενημερώθηκαν ότι μπορεί να πάρει και μήνες.

Υποστήριξη της Κατηγορίας: Θυμάστε κάποιες αντιδράσεις της μητέρας;

Μάρτυρας: Ήταν αρκετά ψύχραιμη έως ψυχρή, ήταν αρκετά αποστασιοποιημένη και λιγομίλητη. Δυσκολεύονταν να εκδηλώσει τα συναισθήματά της σίγουρα, δεν εξέφραζε τις απορίες της.

Η μάρτυρας κατέθεσε επίσης -απαντώντας σε ερωτήσεις της προέδρου- πως η κεταμίνη "είναι φάρμακο που το χρησιμοποιούμε για καταστολή παιδιών σε πράξεις που έχουν μικρή διάρκεια. Συγκρατεί τα αντανακλαστικά, ώστε να κάνεις μια πράξη με μικρή διάρκεια. Χορηγείται και σε διασωληνωμένα παιδιά".

Είπε επίσης πως συνήθως χορηγείται με κάποιο άλλο φάρμακο καθώς "κάνουμε συνδυασμό φαρμάκων ουσιαστικά για να εξασφαλίσουμε μικρότερες δόσεις".

Πρόεδρος: Ποιες είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες;

Μάρτυρας: Σιελόρροια, μυδρίαση, βραδυκαρδία, υπόταση και υπέρταση σε κάποιες περιπτώσεις.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με τις ερωτήσεις που θα κληθεί να απαντήσει η γιατρός στην υπεράσπιση της κατηγορουμένης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό - Πετράκος για Σαββόπουλο: Τον κατατάσσω στους ναζιστές (βίντεο)

Δίκη Καμπανού: “Εγώ μαχαίρωσα τον Άλκη” - Τι ομολόγησε ο δεύτερος κατηγορούμενος

Ant1news - Πες την γνώμη σου: Το Δημόσιο και η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων