Κοινωνία

Κολωνός: 43 κλεμμένοι καταλύτες βρέθηκαν σε αυτοκίνητο

Χειροπέδες για κλοπή καταλυτών πέρασαν οι αστυνομικοί σε δύο άνδρες.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χθες (26/4) το βράδυ στο Κολωνό, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 32 και 40 ετών, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος κατά συναυτουργία και κατ' επάγγελμα και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. σταμάτησαν το όχημα των κατηγορούμενων για έλεγχο και βρήκαν στην κατοχή τους και εντός του οχήματος και κατάσχεσαν: 43 καταλύτες διαφόρων οχημάτων, αναδιπλούμενος σουγιάς και το χρηματικό ποσό των 13.490 ευρώ.

Κατασχέθηκε επιπλέον το όχημα, ως μέσο μεταφοράς προϊόντων εγκλήματος.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού, το οποίο επελήφθη προανακριτικά και στην συνέχεια οδηγήθηκαν με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία στον αρμόδιο Εισαγγελέα