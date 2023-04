Life

“Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: Τα θέματα της Παρασκευής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Σοφία Αλιμπέρτη μοιράζεται μαζί μας, καθημερινά στις 16:00, το motto της ζωής της: «Ζήσε αλλιώς». Πάρτε μία "γεύση" από το επεισόδιο της Παρασκευής.

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ψυχικής και σωματικής μας υγείας και ευεξίας; Το «Ζήσε αλλιώς» και η Σοφία Αλιμπέρτη αναζητούν, ρωτούν και μαθαίνουν όλα όσα μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα.

Μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα της εκπομπής, έδειξαν χθες, Πέμπτη 27 Απριλίου, οι άνδρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ανδρικό κοινό 25-34 η τηλεθέαση χτύπησε κόκκινο με ποσοστό 32%.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας. Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Πόσο καλό είναι τελικά το αλάτι για τον οργανισμό μας; Ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος μάς αποκαλύπτει πόσα γραμμάρια αλατιού «κρύβονται» στη διατροφή μας χωρίς να το ξέρουμε.

Πόσο σημαντική είναι η υγεία των ποδιών στην καθημερινότητά μας; Η ποδολόγος Καλλιρόη Πετροπούλου μάς εξηγεί πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στα πέλματά μας και γιατί θα πρέπει όλοι να κάνουμε πελματογράφημα.

Τι είναι η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και πώς θα καταλάβει κανείς έγκαιρα ότι πάσχει από ψυχαναγκασμούς; Ο ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος απαντά σε όλα τα ερωτήματα.

Οι πόνοι περιόδου αποτελούν τελικά «καμπανάκι» για την υγεία μιας γυναίκας; Ο Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Μενέλαος Λυγνός καταρρίπτει μύθους και αναδεικνύει αλήθειες.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου μας συστήνει τον Γιάννη Βίδρα, που μιλάει για την απόφασή του να «Ζήσει Αλλιώς» για χάρη της οικογένειάς του καθώς, και για την προσπάθειά του να ενημερώσει τα παιδιά που νοσούν από διαβήτη πως όλα αντιμετωπίζονται.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές – Τουρκία: Η Αγία Σοφία “πρωταγωνίστρια” σε σποτ του AKP (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Ενοικιαστής Airbnb ανακάλυψε κρυφή κάμερα

Καστελλόριζο: Το “ευχαριστώ” του πατέρα του 4χρονου που χειρουργήθηκε στην Τουρκία