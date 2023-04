Αθλητικά

Ρεάλ - Παρτιζάν: Οι ποινές της Euroleague για τα επεισόδια μεταξύ παικτών

Οι τιμωρίες σε Γκερσόν Γιαμπουσέλε και Κέβιν Πάντερ. Η ανακοίνωση της Euroleague.



Με αποκλεισμό 5 αγωνιστικών τιμώρησε η Euroleague τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε για την επίθεση και τον τραυματισμό του Ντάντε Έξουμ, κατά τον χθεσινό επεισοδιακό αγώνα των playoffs της Euroleague, κάτι που σημαίνει ότι τελείωσε η σεζόν για εκείνον.

Επίσης εάν η Παρτίζαν κάνει το 3-0 και προκριθεί, δεν θα έχει τον Κέβιν Πάντερ-που επίσης τιμωρήθηκε- στη σύνθεσή της στον ημιτελικό του Final Four με Μπαρτσελόνα ή Ζάλγκιρις Κάουνας.

Ουδείς από τους τέσσερις που τιμωρήθηκαν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον τρίτο αγώνα της σειράς.

Η ανακοίνωση:

«Ο ανεξάρτητος πειθαρχικός δικαστής της Euroleague, αφού εξέτασε τα περιστατικά από τον 2ο αγώνα της σειράς playoffs μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Παρτιζάν Βελιγραδίου, εξέδωσε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Παρτιζάν βελιγραδίου έλαβαν πρόστιμο 50.000 ευρώ η καθεμία για αντιαθλητική συμπεριφορά αφού παίκτες και από τις δύο ομάδες που εμπόδισαν την κανονική λήξη του αγώνα σύμφωνα με το άρθρο 29.1.α του Πειθαρχικού Κώδικα Μπάσκετ της Euroleague.

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε έχει τιμωρηθεί με 5 αγώνες σύμφωνα με το άρθρο 27.1.α) του πειθαρχικού κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Κέβιν Πάντερ τιμωρήθηκε με τιμωρία 2 αγώνων σύμφωνα με το άρθρο 27.1.α) του Πειθαρχικού Κώδικα Μπάσκετ της Euroleague.

Ο Γκάμπριελ Ντεκ τιμωρήθηκε με 1 αγώνα αποκλεισμό σύμφωνα με το άρθρο 27.1.α) του Πειθαρχικού Κώδικα Μπάσκετ της Euroleague.

Ο Ματίας Λεσόρ έχει τιμωρηθεί με 1 αγώνα αποκλεισμό σύμφωνα με το άρθρο 27.1.α) του πειθαρχικού κώδικα της Euroleague Basketball.

Οι παραπάνω αποφάσεις δεν υπόκεινται σε προσφυγή, λόγω της φύσης της έκτακτης διαδικασίας που διεξήχθη».

