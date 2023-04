Πολιτική

Δένδιας: Αν η Τουρκία θέλει να συζητήσουμε με βάση το Διεθνές Δίκαιο μπορεί να βρεθεί λύση

Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, από το 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.



Μήνυμα στην Τουρκία πως, αν θέλει να συζητήσουμε επί τη βάση του Διεθνούς Δικαίου, υπάρχει δυνατότητα για λύση της μίας και μοναδικής διαφοράς μας έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, από το 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει το καλό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα.

Σε ερώτηση της συντονίστριας, δημοσιογράφου, Κατερίνας Τσαμούρη, για την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά του Αιγαίου ακόμη και με προεκλογικό σποτ στη γειτονική χώρα, ο κ. Δένδιας απάντησε ότι αυτά δεν τα παίρνει τοις μετρητοίς, καθώς στην Τουρκία έχουν μια δύσκολη προεκλογική εκστρατεία μπροστά τους, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν θα επαναφέρω το κλίμα της περιόδου προ σεισμών επειδή κάποιος αξιωματούχος τύπωσε ανοήτως τον χάρτη όπως τον τύπωσε. Έχω καθήκον να αφήσω παράθυρο ευκαιρίας ανοιχτό. Θα ήταν εύκολο και για μένα να σηκώσω το θέμα του χάρτη και να πάρω μερικές ψήφους, αλλά δεν θα το κάνω».

«Ούτε αφελής είμαι, ούτε αιθεροβάμων. Ούτε θα μετακινηθούμε από τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Έχω δει όμως κι άλλα στοιχεία στην τουρκική συμπεριφορά και έχουμε την υποχρέωση να δώσουμε μια ευκαιρία», προσέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών

Κληθείς να σχολιάσει τη στάση της Άγκυρας απέναντι στην Ουάσιγκτον, είπε ότι οι ΗΠΑ θα κρίνουν με ποιους όρους πρέπει να δώσουν πολεμικό υλικό και σε ποια χώρα. «Δεν θα τους το υποδείξω εγώ. Το Κογκρέσο κάνει ενδελεχή έρευνα για την τήρηση των όρων πριν εγκρίνει πολεμικό υλικό», σημείωσε.

Η συζήτηση περιστράφηκε και γύρω από τη στήριξη της Ελλάδας προς την Τουρκία σχετικά με την υποψηφιότητά της στον IMO, με τον κ. Δένδια να επισημαίνει ότι «πρέπει να έχουμε γενναιότητα, να γίνονται βήματα και από τις δύο πλευρές. Αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε ρίσκο σε ο,τιδήποτε, δεν θα πάμε πουθενά». Τόνισε, παράλληλα, τη σημασία της ανοιχτής στήριξης της Τουρκίας προς την Ελλάδα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και μάλιστα με τη συγκεκριμένη ατζέντα της χώρας μας για το διεθνές δίκαιο, λέγοντας ότι θα ήταν εγκληματικό να μην το δοκιμάσουμε.

Σημείωσε ότι ο ίδιος είχε ενημερώσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη για τη στάση της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η Κύπρος από την πλευρά της δεν θα μπορούσε να ψηφίσει την τουρκική υποψηφιότητα, καθώς η Άγκυρα δεν επιτρέπει σε σκάφη με σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας να πηγαίνουν στα λιμάνια της. «Η Ελλάδα έπραξε σωστά, το ίδιο και η Κύπρος», είπε χαρακτηριστικά.

Κάνοντας απολογισμό της κυβέρνησης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, είπε ότι συνολικά καταθέτει καλή απολογία, φέρνοντας ως παράδειγμα τις συμφωνίες για ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο μετά από δεκαετίες διαπραγματεύσεων, την καταρχήν συμφωνία με την Αλβανία, τις αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ και τις εξαιρετικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα για την οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αλβανία, ο υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο 2023, καθώς η αλβανική πλευρά ετοιμάζεται να υπογράψει έγγραφο πληρεξουσίου.

Για την ουδέτερη στάση της Ελλάδας στην ψηφοφορία σχετικά με την ένταξη του Κοσόβου στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στη συνέχεια την αντίδραση της Σερβίας, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε : «την πονάμε τη Σερβία. Οι σχέσεις μας είναι ιστορικές. Ψηφίζουμε για να διευκολύνουμε το ευρωπαϊκό μέλλον της περιοχής. Η Ελλάδα δεν έχει ιδιοτελή ατζέντα. Δεν επιδιώκουμε την επικυριαρχία. Η μόνη μας ατζέντα είναι η σταθερότητα και η οικονομική ανάπτυξη στα Βαλκάνια».

Τέλος, για τη διαφορετική στάση της Κύπρου σε αυτό το θέμα, σημείωσε ότι η Λευκωσία καταψήφισε γιατί υπήρχε η αντίληψη ότι η περίπτωση του Κοσόβου έχει αναλογίες με την κατεχόμενη Κύπρο, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι δύο αυτές περιπτώσεις είναι ξεχωριστές.

