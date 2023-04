Κοινωνία

Ασέλγεια σε 4χρονο: “Περάσαμε Γολγοθά, αλλά αποδείξαμε την αλήθεια”, λέει ο πατέρας του παιδιού (βίντεο)

Δικαιωμένοι νιώθουν οι γονείς του 4χρονου μετά την ομόφωνη καταδικαστική απόφαση για τον 28χρονο ποδοσφαιριστή. Ο πατέρας του αγοριού, μίλησε στον ΑΝΤ1.



Δικαιωμένοι νιώθουν οι γονείς του 4χρονου από το Αγρίνιο, μετά την ομόφωνη καταδικαστική απόφαση του στρατοδικείου Ιωαννίνων, για τον 28χρονο ποδοσφαιριστή, που ασελγούσε συστηματικά σε βάρος του παιδιού τους. Ο πατέρας του αγοριού, μίλησε στον ΑΝΤ1.

«Και τώρα σιωπή! Μετά την καταδίκη αυτού του ανθρώπου, σήμερα ακούγονται οι φωνές όλων εκείνων των παιδιών που έστεκαν αβοήθητα απέναντι στον κακοποιητή τους και ζητούσαν βοήθεια. Η ζωγραφιά του τετράχρονου γιου μας έδωσε μια ηχηρή σφαλιάρα σε ένα κράτος που αδιαφορεί ή αδυνατεί να προστατέψει τα μικρά ανήλικα παιδιά της», λέει σε επιστολή του στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του 4χρονου αγοριού από το Αγρίνιο, του παιδιού που οι ζωγραφιές του αποκάλυψαν την συστηματική κακοποίηση που βίωνε από τον 28χρονο γιό της νταντάς του.

Ο ποδοσφαιριστής έμπαινε στο σπίτι όταν η μητέρα του βρισκόταν μόνη με το παιδί, και σύμφωνα με την καταδικαστική απόφαση του στρατοδικείου Ιωαννίνων, το απομόνωνε και ασελγούσε συστηματικά πάνω του!

Μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του αγοριού περιγράφει τον Γολγοθά που πέρασε 2χρόνια για να καταφέρει με τις ζωγραφιές του παιδιού, και όσα τους καταμαρτυρούσε, να αποδείξει την κακοποίησή που βίωνε ο 4χρονος γιος του...

«Δύο χρόνια τώρα περάσαμε ένα Γολγοθά και βρεθήκαμε σε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Μηνυθήκαμε, συκοφαντηθήκαμε, διασυρθήκαμε, απογοητευτήκαμε. Όμως παλέψαμε και καταφέραμε να αποδείξουμε ότι όσα μας είπε το παιδί, όσα επιβεβαίωναν οι παιδοψυχολόγοι , ήταν η μόνη αλήθεια. Νιώθουμε απόλυτα δικαιωμένοι για την ομόφωνη απόφαση της ενοχής του συγκεκριμένου παιδόφιλου. Αν και 7 χρόνια κάθειρξης, χωρίς αναστολή, είναι μικρή ποινή, για το έγκλημα που αποδεδειγμένα διέπραξε στο παιδί μας» , λέει ο πατέρας του 4χρονου.

Στην κεκλεισμένων των θυρών δίκη, στο 5μελές στρατοδικείο Ιωαννίνων, συγγενείς αλλά και υποστηρικτές της οικογένειας – ανάμεσά τους και φίλαθλοι του ΠΑΣ Γιάννινα, οι οποίοι λίγες ημέρες νωρίτερα είχαν σηκώσει πανό στο γήπεδο για την συγκλονιστική υπόθεση – προπηλάκισαν την μητέρα του ποδοσφαιριστή, η οποία διώκεται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

«Τώρα, έχουμε νέα μάχη, να αποδείξουμε την δράση της μητέρας του , στο δικαστήριο τον Δεκέμβρη του 2023. Ενώ, όσο για τις κακόβουλες φήμες που είχαν διαρρεύσει στην πόλη του Αγρινίου για την οικογένεια μας, φήμες που ήθελαν να μας αποδυναμώσουν και να κάνουμε πίσω στον αγώνα μας για την δικαίωση του παιδιού μας, η απάντηση είναι μια: η ομόφωνη καταδίκη του συγκεκριμένου ανθρώπου», τονίζει ο πατέρας του 4χρονου

Ο 28χρονος ελέγχεται και για υλικό παιδικής πορνογραφίας, το οποίο βρέθηκε στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.

