Κόσμος

Ισραήλ: Στους δρόμους 160000 πολίτες - Αντιδρούν στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τους επικριτές της μεταρρύθμισης, το κείμενο θέτει σε κίνδυνο τη διάκριση των εξουσιών και τη φύση του κράτους.

Πάνω από εκατόν εξήντα χιλιάδες πολίτες, σύμφωνα με οργανωτές, διαδήλωσαν για ακόμη μια φορά χθες Σάββατο στους δρόμους του Τελ Αβίβ εναντίον της ιδιαίτερα αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης που προωθεί η κυβέρνηση δεξιάς-άκρας δεξιάς του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς οι μαζικές κινητοποιήσεις διαρκούν πλέον τέσσερις μήνες. Συγκεντρώσεις έγιναν επίσης και σε άλλες πόλεις.

Οι επικριτές της κυβέρνησης καταγγέλλουν πως σκοπός της μεταρρύθμισης είναι να μειωθεί η επιρροή του Ανωτάτου Δικαστηρίου και να αυξηθεί η εξουσία της κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός συνασπισμός θα αποκτήσει περισσότερες εξουσίες ως προς τον διορισμό δικαστικών κι το κοινοβούλιο θα μπορεί να ανατρέπει αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου με απλή πλειοψηφία.

Εξαιτίας της σθεναρής αντίστασης των πολιτών, της αντιπολίτευσης, του στρατού και ακόμη και μερίδας της συμπολίτευσης, ο κ. Νετανιάχου ανέβαλε τη συζήτηση και την ψηφοφορία στην Κνέσετ –το ισραηλινό κοινοβούλιο– στα τέλη του Μαρτίου, ώστε να υπάρξει «περιθώριο για διάλογο».

Ωστόσο η αντιπολίτευση διατηρεί τις αμφιβολίες της για τη βούληση της κυβέρνησης, της πιο δεξιάς στην ιστορία του Ισραήλ, να καταλήξει σε συμβιβασμό. Ως αυτό το στάδιο, ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί στις συνομιλίες που διεξήχθησαν. Αύριο Δευτέρα αρχίζουν ξανά οι εργασίες του κοινοβουλίου. Για τους επικριτές της μεταρρύθμισης, το κείμενο θέτει σε κίνδυνο τη διάκριση των εξουσιών και τη φύση του κράτους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κυβέρνηση επιδιώκει να περάσει ο προϋπολογισμός για το 2023 και το 2024 προτού προωθήσει την αποδυνάμωση του δικαστικού συστήματος. Εάν δεν τα έχει καταφέρει ως την 29η Νοεμβρίου, δεν αποκλείεται να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές. Για να προσφέρουν την υποστήριξή τους όμως, υπερορθόδοξα κόμματα απαιτούν να περάσει ρύθμιση που θα εξαιρεί de facto τους θρησκευόμενους από τη στρατιωτική θητεία, κάτι που προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Οι υπέρμαχοι της μεταρρύθμισης ασκούν επίσης πιέσεις, με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν να απευθύνεται χθες σε χιλιάδες υποστηρικτές του στην Ιερουσαλήμ και τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς (Θρησκευτικός Σιωνισμός, άκρα δεξιά), που συμμετείχε στην εκδήλωση, να επιμένει ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω.

Ειδήσεις σήμερα:

Twitter: Ο Έλον Μασκ προαναγγέλλει νέα υπηρεσία

Δολοφονία Καραϊβάζ - Καλλιακμάνης: Προσπάθησαν να τον σκοτώσουν την προηγούμενη μέρα (βίντεο)

Πρωτομαγιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας