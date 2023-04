Κοινωνία

Ωρωπός: Φωτιά στο Μήλεσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στο Μήλεσι Ωρωπού.

(εικόνα αρχείου)

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική περιοχή στο Μίλεση Ωρωπού, Βορειοανατολικά της Αγίας Βαρβαράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή, μακριά από τον οικισμό.

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος ενώ συνδρομή παρείχαν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μαυροσουβάλα στο Μήλεσι Ωρωπού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 30, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ - Καλλιακμάνης: Προσπάθησαν να τον σκοτώσουν την προηγούμενη μέρα (βίντεο)

Μεταναστευτικό - Ιταλία: Νεκρό κοριτσάκι 4 ετών μετά από επίθεση ψαράδων

Βασιλιάς Κάρολος: Το πρόγραμμα της τελετής στέψης του