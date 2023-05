Πολιτική

Πλεύρης για επίθεση με γιαούρτι: Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά μου

Η νέα ανάρτηση του υπουργού Υγείας μετά την επίθεση με γιαούρτι που δέχθηκε σε ταβέρνα στα Πετράλωνα, όπου είχε πάει για φαγητό με την οικογένεια του.

«Ευχαριστώ όσους μου συμπαραστάθηκαν. Λυπάμαι όσους για μικροκομματικούς λόγους δεν μπόρεσαν να καταδικάσουν», ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης για την επίθεση με γιαούρτια που δέχθηκε χθες σε ταβέρνα στα Πετράλωνα, όπου είχε πάει για φαγητό με την οικογένεια του.

Συγκεκριμένα ο κ. Πλεύρης αναφέρει:

«Από τους μόνους που αισθάνομαι ότι πρέπει να ζητήσω συγγνώμη είναι από τη Λένα, την κόρη μου Νίκη (13) και το γιο μου Κωνσταντίνο (8) που στοχοποιούνται για τις επιλογές μου. Ευχαριστώ όσους μου συμπαραστάθηκαν. Λυπάμαι όσους για μικροκομματικούς λόγους δεν μπόρεσαν να καταδικάσουν».

ΣΥΡΙΖΑ: Αδιαπραγμάτευτη η καταδίκη μας

Μια ημέρα μετά την επίθεση που δέχθηκε ο Θάνος Πλεύρης και η οικογένειά του στα Πετράλωνα, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωσε στην οποία επισημαίνει ότι η καταδίκη του απέναντι σε επιθέσεις και βίαιες ενέργειες είναι διαχρονική και αδιαπραγμάτευτη.

«Αντιθέτως, η ΝΔ ουδέποτε καταδίκασε τη στοχοποίηση και τις επιθέσεις με μολότοφ ακόμη και στα σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών» υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή και προσθέτει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και σε αυτές τις εκλογές δίνει την μάχη των ιδεών και των επιχειρημάτων και αυτό το κλίμα πολιτικού πολιτισμού θα υπερασπιστούμε απέναντι σε όποια παιχνίδια εντυπώσεων».

