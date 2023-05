Αθλητικά

Πυγμαχία: Ο Ντέϊβιντ Λάϊτ υπέστη εγκεφαλικό

Ο Νεοζηλανδός πυγμάχος υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση θρόμβου. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του και το μέλλον του στην πυγμαχία.

Ο Νεοζηλανδός πυγμάχος, Ντέιβιντ Λάιτ, υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και χρειάσθηκε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση θρόμβου, μετά την ήττα που γνώρισε υπερασπιζόμενος τον τίτλο του WBO ελαφρών βαρών, τον περασμένο Μάρτιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα (3/5) ο προπονητής του.

Στις 25 Μαρτίου, ο Λάϊτ, υπέστη την πρώτη ήττα της επαγγελματικής του καριέρας σε ηλικία 31 ετών, νικημένος -ομόφωνα- στα σημεία, από τον Βρετανό, Λόρενς Οκόλι, σε αγώνα που έγινε στο Μάντσεστερ.

Η πτήση της επιστροφής, εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα, αλλά τις επόμενες ημέρες, ο Λάϊτ άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία, όπως αποκάλυψε ο προπονητής του, Αϊζακ Πιτς. Ετσι, στις 17 Απριλίου, εισήχθη στο νοσοκομείο και οι χειρουργοί αφαίρεσαν έναν θρόμβο αίματος.

Ο Λάϊτ παραμένει στο νοσοκομείο και ο προπονητής του δεν θέλησε να σχολιάσει σχετικά με το μέλλον του στην πυγμαχία: «Μόνο αυτός, μπορεί να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση, όχι εγώ».

Οσον αφορά στην ανάρρωσή του, ο Λάϊτ, έδωσε στην δημοσιότητα την ακόλουθη δήλωση: «Είναι σαν μία νέα προπονητική πρόκληση για εμένα, πρέπει να προπονηθώ σκληρά, να ανακάμψω και να δουλέψω για να γίνω καλύτερος».

