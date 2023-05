Πολιτική

Εκλογές - Παπαδάκης για debate: Λάθος όλη η διαδικασία (βίντεο)

Θέση για τον τρόπο διεξαγωγής του ντιμπέιτ, πήραν οι Νίκος Χατζηνικολάου και Γιώργος Παπαδάκης, πέντε μόλις ημέρες πριν την διεξαγωγή του και λίγες ώρες μετά τη συνάντηση των δημοσιογράφων.

Για τον τρόπο διεξαγωγής του debate των πολιτικών αρχηγών ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου, μίλησαν ο Γιώργος Παπαδάκης και ο Νίκος Χατζηνικολάου,

Οι δυο δημοσιογράφοι συνομίλησαν στο κεντρικό δελτίο ειδήεσων του ΑΝΤ1, μετά την πρώτη συνάντηση των έξι δημοσιογράφων που θα βρεθούν απέναντι από τους έξι αρχηγούς των κομμάτων την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται και ο Γιώργος Παπαδάκης, που θα εκπροσωπήσει τον ΑΝΤ1.

Ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου του ΑΝΤ1, που εδώ και 10 χρόνια – όπως ανέφερε- αρνείται να πάρει μέρος σε debate σημείωσε χαρακτηριστικά, καλωσορίζοντας τον Γιώργο Παπαδάκη, «Να ευχηθώ καλό βόλι στο debate, αλλά πρέπει να σου πω ένα-δυο πράγματα ως παλαιός του θεσμού. Εγώ έχω, όπως ξέρεις, μακρά εμπειρία, η οποία δεν ήταν θετική και γι' αυτό εδώ και δέκα χρόνια πήρα την απόφαση να μη μετάσχω ξανά σε κανένα debate με αυτούς τους κανόνες. Λοιπόν, Γιώργο μου, κάνε καλή προπόνηση πώς θα χωρέσει το εκρηκτικό δημοσιογραφικό σου ταμπεραμέντο στα 30 και στα 15 δευτερόλεπτα, πρώτον. Δεύτερον, κάνε καλή προπόνηση πώς θα συγκρατήσεις την παρόρμηση κάθε δημοσιογράφου, με τη δική σου εμπειρία και διαδρομή, να διακόψει και να θέσει ένα ερώτημα όταν ακούει μια ανακρίβεια ή όταν ακούει κάτι που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Επίσης, πώς θα συγκρατήσεις την παρόρμησή σου όταν θα ακούσεις έναν άλλον αρχηγό να φέρνει ένα στοιχείο στη συζήτηση που επιβεβαιώνει ένα προηγούμενο ερώτημά σου και εσύ δεν θα μπορείς να το αξιοποιήσεις».

Από την πλευρά του, ο παρουσιαστής της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα" σχολίασε: «Έχω την εντύπωση ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί εδώ δεν πάμε να δημιουργήσουμε ένα τηλεοπτικό προϊόν, δεν είναι θέμα μυθοπλασίας, μιλάμε για εθνικές εκλογές και τη δυνατότητα που έχει ο δημοσιογράφος να ρωτήσει και ο πολιτικός αρχηγός να απαντήσει. Όταν δεν του δίνεις τη δυνατότητα να κάνει ελεύθερα τη δουλειά του, να διατυπώσει το ερώτημά του, να του πει… εγώ σε ρώτησα τι ώρα είναι και εσύ μου απαντάς για τον καιρό. Θα έρθουν προετοιμασμένοι για να πουν αυτά που έχουν προετοιμάσει και όχι να απαντήσουν σε αυτά που θα ερωτηθούν. Εδώ θα είναι διακοσμητικός ο ρόλος του δημοσιογράφου; Εμείς θα προσπαθήσουμε. Εγώ θα ήθελα πολύ να έχω μια εμπειρία».



Χατζηνικολάου: Το debate έπρεπε να οργανώνεται από την ΕΣΗΕΑ και από τους δημοσιογράφους

Ο Νίκος Χατζηνικολάου συνέχισε λέγοντας ότι το debate θα έπρεπε να το οργανώνει η ΕΣΗΕΑ και οι δημοσιογράφοι, με δικούς τους κανόνες.

«Θέλω να κάνω μια πρόταση, με την ελπίδα ότι θα τη συνυπογράψεις. Διότι την έχω ξανακάνει αυτή την πρόταση και το ’19, που και πάλι αρνήθηκα να μετάσχω με αυτούς τους κανόνες. Κατά τη γνώμη μου, το debate, που δεν είναι debate αλλά είναι παράλληλοι μονόλογοι, πρέπει να οργανώνεται από την ΕΣΗΕΑ και από τους δημοσιογράφους, με κανόνες που εκείνοι θα ορίζουν. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι διακοσμητικοί, δεν είναι γλάστρες που οι πολιτικοί αποφασίζουν σε μια διακομματική επιτροπή αν και πόσες ερωτήσεις θα κάνουν, πόσα δευτερόλεπτα θα διαρκέσουν, αν θα έχουν δυνατότητα διευκρινίσεων ή όχι», υποστήριξε.

Καταλήγοντας, ο Νίκος Χατζηνικολάου σχολίασε, γελώντας:: «Το έζησα και δεν ξαναπάω! Και θα βάλω και ένα στοίχημα μαζί σου... Θα το ζήσεις και πρέπει να το ζήσεις με τέτοια διαδρομή που έχεις, οφείλεις στον εαυτό σου να το ζήσεις, αλλά βάζω ένα στοίχημα μαζί σου ότι του χρόνου ούτε εσύ θα πας».





