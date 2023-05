Πολιτική

Ζουράρις: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τα “κωλόπαιδα που έχουν λεφτά”

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ και τον καλεί να πάρει θέση για τις δηλώσεις του υποψήφιου βουλευτή του.

Σε σκληρή επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Κώστα Ζουράρι ο οποίος χαρακτήρισε «κωλόπαιδα» τους μαθητές ιδιωτικών σχολείων, προχώρησε ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΣ).

Ο ΣΙΣ κάνει λόγο για «καταστροφικούς για την ιδιωτική εκπαίδευση νόμους Φίλη και Γαβρόγλου που εξόντωναν τα ιδιωτικά σχολεία και τα μετέτρεπαν σε κατ’ ουσία κρατικά», ενώ καλεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να ξεκαθαρίσει στους μαθητές, τις οικογένειες, τους εκπαιδευτικούς και τους εκπροσώπους των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων αν η χυδαία επίθεση του στελέχους του εναντίον όλων των ανθρώπων της ιδιωτικής εκπαίδευσης εκφράζει τις γνήσιες θέσεις του κόμματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων:

Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ένας εχθρικός πολιτικός σχηματισμός απέναντι στην πρόοδο, την καινοτομία και την εκπαιδευτική αριστεία, ατμομηχανή των οποίων είναι η ιδιωτική εκπαίδευση, δεν είναι κάτι καινούργιο. Νωπές είναι οι μνήμες της καταστροφικής -για όλη τη χώρα αλλά κυρίως για την Εκπαίδευση- διακυβέρνησης 2015-2019: από την προγραμματική θέση που χαρακτήριζε την ιδιωτική εκπαίδευση …παθογένεια, μέχρι τις δηλώσεις υπουργών ότι «η αριστεία είναι ρετσινιά», από την προσπάθεια για εκδικητική, διχαστική και παράνομη τιμωρία των οικογενειών των μαθητών με την επιβολή ΦΠΑ στα δίδακτρα που συγκέντρωσε θύελλα αντιδράσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη, μέχρι τους καταστροφικούς για την ιδιωτική εκπαίδευση νόμους Φίλη και Γαβρόγλου που εξόντωναν τα ιδιωτικά σχολεία και τα μετέτρεπαν σε κατ’ ουσία κρατικά, η εχθρότητα του κόμματος απέναντι στην ιδιωτική εκπαίδευση ήταν διαχρονικά απροκάλυπτη.

Η πρόσφατη προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ, στην τρέχουσα προεκλογική εκστρατεία, να εμφανίσει δήθεν σοβαρές προγραμματικές θέσεις στον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης - με μια πρόχειρη λίστα 6 γενικόλογων σημείων που παρουσίασε μέσω του … διαχρονικού γραφείου τύπου του στα εκπαιδευτικά θέματα (ΟΙΕΛΕ) - διαψεύστηκε σήμερα πανηγυρικά από τον υπερβάλλοντα ζήλο και την χυδαιότητα του κ. Κώστα Ζουράρη, βουλευτή και υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Α’ Θεσσαλονίκης, χρυσή μεταγραφή από τους αλήστου μνήμης ΑΝ.ΕΛ. Ο κ. Ζουράρης, σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη, χαρακτήρισε «κωλόπαιδα» τους μαθητές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και «εμποροχρηματιστήρια» τους ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης ενώ κατόπιν επιδόθηκε σε επίδειξη χυδαίου λεξιλογίου και υπονοούμενων.

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων καλεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να ξεκαθαρίσει στους μαθητές, τις οικογένειες, τους εκπαιδευτικούς και τους εκπροσώπους των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων αν η χυδαία επίθεση του στελέχους του εναντίον όλων των ανθρώπων της ιδιωτικής εκπαίδευσης εκφράζει τις γνήσιες θέσεις του κόμματος. Θα είναι η πιο ειλικρινής προγραμματική δήλωση.

