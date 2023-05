Κόσμος

Τέξας: “Λουτρό αίματος” σε εμπορικό κέντρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύ σκληρές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν σε εμπορικό κέντρο στο Τέξας.

Τουλάχιστον εννέα νεκροί και επτά τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της επίθεσης που εξαπέλυσε ένοπλος σε εκπτωτικό εμπορικό κέντρο στην πόλη Άλεν του Τέξας, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικού.

Ο ένοπλος περπατούσε αργά στο πεζοδρόμιο και πυροβολούσε αδιακρίτως, είπε αυτόπτης μάρτυρας στο τηλεοπτικό δίκτυο WFAA. Βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πελάτες να απομακρύνονται τρέχοντας από καταστήματα, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.

Δεκάδες πελάτες και υπάλληλοι απομακρύνθηκαν συνοδεία αστυνομικών προς την έξοδο του εκπτωτικού εμπορικού κέντρου Allen Premium Outlets, το οποίο φιλοξενεί περίπου 120 καταστήματα και βρίσκεται 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ντάλας.

??#BREAKING: New Dash Cam Footage Captures the Start of Active Shooter's Deadly Rampage killing multiple bystanders



??#Allen | #Texas



Newly obtained, dash cam footage captures the moment when an active shooter emerged from their vehicle outside the H&M store in the Allen… pic.twitter.com/CyltHimn4N — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 6, 2023

WARNING: VERY GRAPHIC ??

This is the piece of shit that took innocent lives today in #AllenTexas

Thank GOD that a brave police officer ran into the line of fire to kill this demon. #Texasshooting #texas pic.twitter.com/frl4SuS59a — Brian Glenn (@brianglenntv) May 7, 2023

Tragic video of Aftermath of Allen Mall Texas Mass Shooting pic.twitter.com/sETlQndWLu — MoonKing (@TheMoonKingz) May 6, 2023

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος πιστεύεται ότι έδρασε μόνος, σύμφωνα με όσα είπε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της αστυνομίας στην πόλη Άλεν, Μπράιαν Χάρβι.

Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ χαρακτήρισε «ανείπωτη τραγωδία» την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι οι πολιτειακές αρχές είναι έτοιμες να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν οι υπηρεσίες στην πόλη Άλεν.

BREAKING: A mass shooting has taken place at the Allen Premium Outlets mall in Allen, Texas.



Details below:



- Multiple victims, which include children.



- The Shooter has been confirmed to be dead.



- The Allen Police Department, has put out the following statement: “Law… pic.twitter.com/JQbYlsuisp — Brian Krassenstein (@krassenstein) May 6, 2023

Οι επιθέσεις ενόπλων αποτελούν μάστιγα στις ΗΠΑ, όπου από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 198 «mass shootings» (σ.σ. όρος που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αρχές για επιθέσεις με πυροβόλα όπλα που έχουν ως απολογισμό τέσσερα ή περισσότερα θύματα), σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Gun Violence Archive. Ο αριθμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί (σε αυτήν την χρονική περίοδο του έτους) από το 2016.

Ειδήσεις σήμερα:

Formula 1: Poleman ο Σέρχιο Πέρες στο Μαϊάμι

Καιρός: μπόρες και άνοδος θερμοκρασίας την Κυριακή

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή