Ανδρουλάκης για συνταξιούχους: Νέο ΕΚΑΣ και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Στα Γρεβενά, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην δυτική Μακεδονία, βρέθηκε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο εκλογικό κέντρο του ΠΑΣΟΚ τον υποδέχθηκαν δεκάδες φίλοι και μέλη του κόμματος, ενώ στην συνέχεια περπάτησε στο ιστορικό κέντρο της πόλης και στην κεντρική πλατεία όπου συνομίλησε με πολίτες και επαγγελματίες των Γρεβενών.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους τόνισε ότι στη δυτική Μακεδονία και στα Γρεβενά υπάρχει έντονο το δημογραφικό πρόβλημα επισημαίνοντας ότι «ως πολιτεία πρέπει να στηρίξουμε την κοινωνία, τα νέα ζευγάρια και τους συνταξιούχους». Πρότεινε παράλληλα ένα «νέο ΕΚΑΣ για 350.000 συνταξιούχους και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας που πλήττει ιδιαίτερα την ορεινή Ελλάδα και πολύ περισσότερο τα Γρεβενά, σημειώνοντας ότι, «η πράσινη μετάβαση πρέπει να γίνει με δίκαιο τρόπο» ώστε οι καλλιεργητές, αγρότες, μεταποιητές, δημοτικές κοινότητες και συνεταιρισμοί να έχουν την δυνατότητα κατά προτεραιότητα να κάνουν ανανεώσιμα πάρκα ενέργειας προκειμένου να εξασφαλίσουν χαμηλό κόστος για την παραγωγή τους.

Ο ίδιος σημείωσε με έμφαση: «επιθυμούμε μια δίκαιη μετάβαση που δεν θα οδηγεί την Ελλάδα σε νέες περιφερειακές ανισότητες με υψηλό κόστος που θα υπονομεύσει την ελληνική παραγωγή στα επόμενα χρόνια» και κατέληξε λέγοντας: «χρειαζόμαστε πολιτικές πραγματικής περιφερειακής ανάπτυξης κι όχι πολιτικές που έχουν ως κέντρο ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και ανθρώπους που στηρίζουν την σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ».

