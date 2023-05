Κοινωνία

Αθήνα: έκλεψαν αυτοκίνητο και “πιάστηκαν” μετά από καταδίωξη

Οι δύο δράστες, γνώριμοι των αρχών, συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη.

(εικόνα αρχείου)

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται δύο νεαροί άνδρες, οι οποίοι "μπήκαν" σε σπίτι, έκλεψαν κλειδιά αυτοκινήτου και στη συνέχεια, βρήκαν και έκλεψαν και το όχημα.

Αστυνομικοί που περοπολούσαν στην περιοχή, εντόπισαν το όχημα και καθώς οι δύο άνδρες δεν συμμορφώθηκν στα σήματα να σταματήσουν, ξεκίνησε καταδίωξη.

Τεικά οι δύο άνδρες με το βεβαρυμένο ποινικό ιστορικό συνελήφθησαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πρώτες πρωινές ώρες της 6-5-2023, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), δύο 30χρονοι αλλοδαποί και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για συμμορία που διέπραξε διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και απείθεια.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της 6-5-2023, οι κατηγορούμενοι εισήλθαν σε οικία πρώτου ορόφου στη Γλυφάδα παραβιάζοντας το παράθυρο και αφαίρεσαν κλειδιά αυτοκινήτου.

Αφού εντόπισαν το αυτοκίνητο που αντιστοιχούσε στα αφαιρεθέντα κλειδιά, επιβιβάστηκαν σε αυτό και διέφυγαν.

Περιπολούντες αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν στην περιοχή της Γλυφάδας το ανωτέρω αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι κατηγορούμενοι.

Με χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων καλούσαν διαρκώς το όχημα προς έλεγχο, ωστόσο ο οδηγός δε συμμορφώθηκε στις υποδείξεις και ανέπτυξε ταχύτητα.

Ανωτέρω αστυνομικοί ακολουθούσαν το αναζητούμενο όχημα με όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. που συμμετείχαν στις αναζητήσεις, εντόπισαν εγκαταλελειμμένο το αφαιρεθέν αυτοκίνητο στην περιοχή της Βούλας.

Ακολούθησαν στοχευμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, έως ότου αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν σε κοντινό σημείο τους καταδιωκόμενους.

Τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες των παραπάνω αξιόποινων πράξεων.

Το κλεμμένο αυτοκίνητο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Επισημαίνεται ότι οι 30χρονοι έχουν συλληφθεί κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών."