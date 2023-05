Κόσμος

ΗΠΑ: Πυροβόλησε στο κεφάλι ανήλικη που έπαιζε κρυφτό στον κήπο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 14χρονη με τους φίλους της έπαιζαν κρυφτό στην περιοχή και κρύφτηκαν στον κήπο ενός γείτονα.

(εικόνα αρχείου)

Ένα κορίτσι τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι στις νότιες ΗΠΑ την ώρα που έπαιζε κρυφτό με τους φίλους της, όταν την πυροβόλησε ένας άνδρας που «είδε σκιές» στον κήπο του. Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν την Κυριακή στο Σταρκς, μια κωμόπολη της Λουιζιάνα, κοντά στα σύνορα με το Τέξας, εξήγησε χθες, Τρίτη, σε ανακοίνωσή του το γραφείο του σερίφη.

Οι αστυνομικοί βρήκαν το 14χρονο κορίτσι «με τραύμα από σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού». Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται χωρίς να απειλείται η ζωή της. Τα παιδιά έπαιζαν «κρυφτό στην περιοχή και κρύφτηκαν στον κήπο ενός γείτονα», επεσήμανε η αστυνομία.

Ο 58χρονος Ντέιβιντ Ντόιλ είπε στους αστυνομικούς «είδε σκιές έξω από το σπίτι του και πήγε να πάρει το όπλο του». Στη συνέχεια «επέστρεψε και είδε ανθρώπους να φεύγουν τρέχοντας από την ιδιοκτησία του. Τη στιγμή εκείνη άρχισε να πυροβολεί εναντίον τους και χωρίς να το καταλάβει χτύπησε το κορίτσι», διευκρίνισε το γραφείο του σερίφη.

Ο Ντόιλ έχει προφυλακιστεί και εναντίον του απαγγέλθηκαν αρκετές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για ένοπλη επίθεση. Το σημείο στο οποίο σημειώθηκε το περιστατικό είναι ένα αδιέξοδο στο οποίο υπάρχουν τρία σπίτια: αυτό του Ντόιλ, το σπίτι της οικογένειας του κοριτσιού και το σπίτι ενός συγγενή του κοριτσιού. Το συμβάν αυτό εντάσσεται σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών που έχουν σημειωθεί στις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες.

Τον Απρίλιο μια 20χρονη γυναίκα έπεσε νεκρή από σφαίρες στην πολιτεία της Νέας Υόρκης όταν κατά λάθος μπήκε στο χώρο στάθμευσης ενός σπιτιού. Τον ίδιο μήνα στο Τέξας ένας άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον μιας ομάδας από μαζορέτες όταν αυτές μπέρδεψαν το αυτοκίνητό του με το δικό τους και προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα. Εξάλλου ένας έφηβος Αφροαμερικανός τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες όταν έκανε λάθος τη διεύθυνση και χτύπησε την πόρτα του σπιτιού ενός άνδρα στο Μιζούρι.

Στις ΗΠΑ υπάρχουν περισσότερα όπλα από κατοίκους. Τα πυροβόλα όπλα ευθύνονται για περισσότερους από 130 θανάτους ημερησίως, περισσότεροι από τους μισούς από τους οποίους είναι αυτοκτονίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Champions League: οι “ανοιχτοί λογαριασμοί” Ρέαλ - Σίτι και το ιταλικό ντέρμπι

Eurovision: Οι πρώτες δέκα χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Σε σοκ οι γονείς του - Συγγενείς απειλούν να λιντσάρουν τον πατέρα