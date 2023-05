Κοινωνία

Μανώλης Καντάρης: Συγκλονίζει η κόρη του άνδρα που δολοφονήθηκε σαν σήμερα για μια κάμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικές μνήμες ξυπνά η επέτειος της δολοφονίας του άτυχου Μανώλη Καντάρη, την ώρα που περίμενε να πάρει με το αυτοκίνητο την ετοιμόγεννη σύζυγο του, για το μαιευτήριο.

Ήταν τα ξημερώματα της 10ης Μαΐου 2011 όταν ο Μανώλης Καντάρης με μια κάμερα στα χέρια του έφευγε από το σπίτι του, για να απαθανατίσει τον ερχομό του τέταρτου παιδιού του.

Στην είσοδο της πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Ηπείρου και Φυλής, η σύζυγός του, Σιμόνα Βιρτίλι μαζί με τη μητέρα της, τον περίμεναν, αφού είχε πάει να φέρει το αυτοκίνητο. Πέρασε αρκετή ώρα κι όταν δεν εμφανίστηκε, ανησύχησαν.

Εκείνος δεν απαντούσε στο κινητό του τηλέφωνο και η ετοιμόγεννη Σιμόνα άρχισε να ανησυχεί. Όταν η μητέρα της πήγε στο σημείο και είδε τις κόκκινες κορδέλες που ήδη είχαν βάλει οι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος.

Η γυναίκα αναγνώρισε από απόσταση ότι ο δολοφονημένος ήταν ο άνδρας της, δεν πρόλαβε να αντιδράσει, αλλά πήγε στο μαιευτήριο, για να φέρει στον κόσμο την κόρη της.

Ο Μανώλης Καντάρης είχε δολοφονηθεί για μία κάμερα, αξίας 120 ευρώ. Οι κινήσεις των τριών δραστών καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας. Τον πλησίασαν όταν έφτανε στο αυτοκίνητό του κι όταν πήγε να διαφύγει, τον μαχαίρωσαν τρεις φορές στα πλευρά, το λαιμό και τα χέρια. Του άρπαξαν την κάμερα, το πορτοφόλι κι έφυγαν.

Η δολοφονία του Μανώλη Καντάρη προκάλεσε κύμα δημόσιας οργής και είχε ως αντίδραση, την επιχείρηση «σκούπα» στο κέντρο της Αθήνας, που οδήγησε και στη σύλληψη δύο Αφγανών δραστών, ηλικίας 20 και 27 ετών.

Ο ένας εκ των δύο είπε πως, τον μαχαίρωσε επειδή «φώναζε πολύ». Ομολόγησαν το έγκλημα, αλλά και πως πούλησαν την βιντεοκάμερα στο Μοναστηράκι για 120 ευρώ.

Το 2012 οι δύο δράστες καταδικάστηκαν σε ισόβια και 23 χρόνια κάθειρξης, ενώ ο τρίτος, στον οποίο και επέρριψαν την ευθύνη, δεν εντοπίστηκε ποτέ. Στην έφεση που εκδικάστηκε τρία χρόνια αργότερα, επέμειναν στην αθωότητά τους, χωρίς να δείξουν ίχνος μεταμέλειας.

Η ποινή που τους επιβλήθηκε ανακοινώθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο το 2016 και αφορούσε σε αδικήματα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ληστεία, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή.

Η σύζυγος του Καντάρη, Σιμόνα Βιρτζίλι, έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2021, νικημένη από τον καρκίνο.

Η κόρη του, Ανδριάννα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θυμάται τον πατέρα της και την τραγική του απώλεια και έγραψε σε αναρτήσεις της:

«10 Μαΐου 2011. Η μαύρη μέρα που μας στιγμάτισε. Η μαύρη μέρα που δεν σου έκλεψαν απλά μία κάμερα. Σου έκλεψαν τόσο άδικα την ζωή και εμάς τον άνθρωπό μας.

Μπαμπά μου ,ήσουν πολύ καλός για αυτόν τον κόσμο. Ήσουν η χαρά της ζωής, η πιο γλυκιά ψυχή και έτσι θα σε θυμόμαστε πάντα».

10 Μαΐου 2011.

Η μαύρη μέρα που μας στιγμάτισε.

Η μαύρη μέρα που δεν σου έκλεψαν απλά μία κάμερα. Σου έκλεψαν τόσο άδικα την ζωή και εμάς τον άνθρωπό μας.

Μπαμπά μου,ήσουν πολύ καλός για αυτόν τον κόσμο. Ήσουν η χαρά της ζωής, η πιο γλυκιά ψυχή και έτσι θα σε θυμόμαστε πάντα. pic.twitter.com/h5NJ9I5NMg — Andrianna Kantari (@AndrianaKantari) May 10, 2023

Μάλιστα, έχει «καρφιτσωμένη» στο προφίλ της φωτογραφία από προηγούμενη επέτειο της δολοφονίας του πατέρας της, με τους γονείς της και γράφει:

«11 χρόνια από την μαύρη μέρα που έφυγες τόσο άδικα... Η απώλειά σου δεν συνηθίζεται. Η πληγή είναι ακόμη ανοιχτή, αλλά είσαι ακόμα εδώ γιατί μνήμη σου είναι αθάνατη. Σε κρατάμε εμείς στις καρδούλες μας σαν φυλαχτό».

11 χρόνια από την μαύρη μέρα που έφυγες τόσο άδικα... Η απώλειά σου δεν συνηθίζεται. Η πληγή είναι ακόμη ανοιχτή, αλλά είσαι ακόμα εδώ γιατί μνήμη σου είναι αθάνατη. Σε κρατάμε εμείς στις καρδούλες μας σαν φυλαχτό. pic.twitter.com/9gW8trtItu — Andrianna Kantari (@AndrianaKantari) May 10, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Σε σοκ οι γονείς του - Συγγενείς απειλούν να λιντσάρουν τον πατέρα

“The 2Night Show” – Έλενα Ασημακοπούλου: Ο χωρισμός με τον Μπρούνο Τσιρίλο και η επιστροφή στην τηλεόραση

Eurovision: Οι πρώτες δέκα χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό