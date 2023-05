Κόσμος

Τουρκία - Σοϊλού: Η Ελλάδα υποχείριο των αντιτουρκικών σχεδιασμών των ΗΠΑ

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών για τα ελληνοτουρκικά, τα Βαρώσια και τη «Γαλάζια Πατρίδα».

«Η Αμερική έχει έναν μαργράβο [σ.σ. Markgraf – γερμανικός τίτλος που αποδιδόταν στους έχοντες δικαίωμα κατοχής γης συνοριοφύλακες της αυτοκρατορίας] στην Ανατολική Μεσόγειο: την Ελλάδα. Και προσπαθούμε να μην συγκρουστούμε», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού αναφέρθηκε και στο θέμα των Βαρωσίων, σημειώνοντας πως «ένα άλλο θέμα είναι η μετατροπή των Κλειστών Βαρωσίων σε Ανοιχτά Βαρώσια».

Ενώ επανέφερε και τη «Γαλάζια Πατρίδα», λέγοντας πως «η Τουρκία τη θεμελίωσε».

«Ποιους αντιμετωπίζουμε στα Βαλκάνια; Την Αμερική. Στην Αφρική; Τη Γαλλία. Αντιμετωπίζουμε την Αγγλία στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία είναι μια χώρα που δίνει, δεν είναι χώρα που λαμβάνει. Γι' αυτό τους τρομάζει η πολιτική της Τουρκίας. Δίνοντας UAV και UCAV σε χώρες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, η Τουρκία έβαλε φρένο στις επιχειρήσεις τους. Η Τουρκία φροντίζει να ενεργεί με αρχές δικαίου και ηθικής. Η επιρροή της Αμερικής στα Βαλκάνια είναι η δομή που επηρεάζει την Τουρκία. Τα αδέρφια μας στα Βαλκάνια λένε ότι η Τουρκία είναι πιο μεγάλη από την Τουρκία. Λένε ότι αν κερδίσει ο Ερντογάν, τότε κερδίζουμε και εμείς», κατέληξε ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών.

