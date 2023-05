Κοινωνία

Άρτα - Θάνατος βρέφους: τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια θανάτου

Πάνω από 8 ώρες εμεινε μέσα στο αυτοκίνητο το μωρό, που έχασε τη ζωή του στην Άρτα όταν το ξέχασε ο πατέρας του.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία νεκροψίας-νεκροτομής στο 5,5 μηνών βρέφος που βρήκε τραγικό θάνατο όταν το ξέχασε ο πατέρας του στο αυτοκίνητο στην Άρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 5,5 μηνών βρέφος που για περίπου 8 ώρες έμεινε μέσα στο αυτοκίνητο ξεχασμένο από τον πατέρα του, πέθανε από έλλειψη οξυγόνου και θερμοπληξία.

Το μωρό, υπέστη αίσθημα ασφυξίας, εφίδρωση, συριγμό στους πνεύμονες, δύσπνοια, βηχα, δυσκολία αναπνοής, υποξια (χαμηλή στάθμη οξυγόνου). Με αποτέλεσμα να υποστεί πνευμονικό οίδημα που οδήγησε σε καρδιακή ανακοπή λόγω υποξυγοναιμίας (έλλειψη οξυγόνου), ταχυκαρδία, και κυάνωση.

Όπως αναφέρεται στην ιατροδικαστική έκθεση που έγινε γνωστή μετά τη διαδικασία της νεκροψίας - νεκροτομής, το μωρό πέθανε από ασφυκτικό θάνατο, αφού δεν μπορούσε να αναπνεύσει μέσα στο κλειστό αυτοκίνητο και με τις θερμοκρασίας να είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Υπενθυμίζουμε ότι προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και πήρε ο 37χρονος πατέρας του άτυχου βρέφους ο οποίος μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος στον ανακριτή της Άρτας, ο οποίος μέσω του δικηγόρου του δήλωσε "να μη ζήσει κανένας άνθρωπος αυτή την κατάσταση".

