Υγεία - Περιβάλλον

“Προσωπικός Βοηθός”: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις - Όλη η διαδικασία

Άνοιξαν οι αιτήσεις για ΑμΕΑ που θέλουν να αποκτήσουν Προσωπικό Βοηθό και όσοι θέλουν να εργαστούν με αμοιβή και ασφάλιση.

Από σήμερα, 10 Μαΐου 2023, έως και τις 11 Ιουνίου 2023 και ώρα 23:59, τα άτομα με αναπηρία από όλη την Επικράτεια που θέλουν να αποκτήσουν Προσωπικό Βοηθό, θα μπορούν να υποβάλουν ψηφιακά την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://prosopikosvoithos.gov.gr.

Όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Προσωπικοί Βοηθοί ατόμων με αναπηρία, με εξασφαλισμένη αμοιβή και ασφάλιση, μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, τα άτομα με αναπηρία, μετά τον έλεγχο της αίτησής τους, αξιολογούνται στην κατοικία τους από ειδική διεπιστημονική επιτροπή, που απαρτίζεται από κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή ή φυσικοθεραπευτή και ψυχολόγο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι εξατομικευμένες ανάγκες του καθενός και, στη συνέχεια, εκείνοι θα λαμβάνουν την απόφαση της επιτροπής, με την οποία τους απονέμονται έως 1.663 ευρώ μηνιαίως, για να τα αξιοποιήσουν για προσωπική βοήθεια.

Μέσα από το μητρώο Προσωπικών Βοηθών, θα μπορούν οι ίδιοι να επιλέξουν έναν ή περισσότερους Προσωπικούς Βοηθούς ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.

Αντίστοιχα, όλοι όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Προσωπικοί Βοηθοί, ανεξαρτήτως ειδικότητας, μπορούν να υποβάλουν ψηφιακά την αίτησή τους στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση https://prosopikosvoithos.gov.gr.

Μετά τον έλεγχο της αίτησής τους, συμμετέχουν σε ειδική εκπαίδευση που παρέχεται δωρεάν από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ώστε να ενταχθούν στο μητρώο Προσωπικών Βοηθών και να επιλεγούν από τους ωφελούμενους με αναπηρία.

Η α' φάση του πιλοτικού προγράμματος λειτουργεί ήδη πιλοτικά στην Περιφέρεια Αττικής και στα νησιά της και θα καλύψει 1.000 άτομα. Η β' φάση θα καλύψει επιπλέον 1.000 ωφελούμενους από τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Επίσης, από τα μη αναλωθέντα ποσά θα δημιουργηθούν επιπλέον θέσεις, οι οποίες απευθύνονται στο σύνολο των αιτούντων από όλη τη χώρα.

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα, με στόχο την ένταξη των αναπήρων στην κοινωνική και οικονομική ζωή, που υλοποιείται με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως το 2025 και ακολούθως θα χρηματοδοτηθεί, μέσω ΕΣΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες και οδηγίες στο https://prosopikosvoithos.gov.gr. Επίσης, μπορούν να απευθύνουν τις απορίες τους τηλεφωνικώς είτε στον αριθμό 1555, (χωρίς χρέωση, επιλέγοντας 3-ΟΠΕΚΑ και, στη συνέχεια, το 8) είτε στον αριθμό 210-7000240, (με αστική χρέωση, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, εργάσιμες ημέρες).

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Ο Προσωπικός Βοηθός αποτελεί το μέσο που διασφαλίζει την ανεξάρτητη διαβίωση του ατόμου με αναπηρία, με βάση τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις επιλογές του. Την ίδια στιγμή, συμβάλλει στην αποδέσμευση του οικογενειακού περιβάλλοντος από την υποστήριξη του ατόμου αυτού, καθώς και στην πρόληψη και στην αποτροπή της ιδρυματοποίησης. Πρόκειται για ένα καινοτόμο - για τα ελληνικά δεδομένα - πρόγραμμα, που εφαρμοζόταν ήδη στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες και, ταυτόχρονα, πολύ δύσκολο στην υλοποίησή του. Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι, γιατί καταφέραμε να κάνουμε πράξη μία ανάγκη δεκαετιών των συμπολιτών μας με αναπηρία και μάλιστα σε όλη την Ελλάδα. Τέσσερα χρόνια τώρα, με πράξεις κι όχι με λόγια, ενισχύουμε την ανεξάρτητη διαβίωση των συμπολιτών μας με αναπηρία, βοηθώντας τους να ενταχθούν στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Τέσσερα χρόνια τώρα, δημιουργούμε τις συνθήκες για μία συμπεριληπτική κοινωνία, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Μία κοινωνία που μας χωρά όλες και όλους. Έχουμε καταφέρει πολλά. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Συνεχίζουμε. Δυνατοί μαζί».