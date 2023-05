Οικονομία

“Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα”: Άρχισαν οι αιτήσεις

Κλιμακωτά γίνεται η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή δικαιούχων στο πρόγραμμα για την επιδότηση της απόκτησης ηλιακού θερμοσίφωνα.

Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://allazothermosifona.gov.gr/.

Η πλατφόρμα ανοίγει σταδιακά για τους δικαιούχους, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ως εξής:

11/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2

12/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4

13/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6

14/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8

15/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

Για να ενταχθούν οι ωφελούμενοι στο πρόγραμμα θα πρέπει:

Να είναι οικιακοί καταναλωτές που θα έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Οι αιτήσεις να υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Να υποβάλλεται μία μόνο αίτηση από κάθε φυσικό πρόσωπο. Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας των επιλέξιμων ωφελούμενων να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι να μην έχουν υποβάλλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ επιδοτεί σε ποσοστό 50-60 %, ανάλογα με το εισόδημα, την αντικατάσταση ηλεκτρικού από ηλιακό θερμοσίφωνα. Εκτιμάται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 120.000 ελληνικά νοικοκυριά. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00.

