Προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων: “Σκαρφαλώνει” η Ελλάδα στην λίστα της ILGAEurope

Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντική πρόοδο, σύμφωνα με τον δείκτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Ελλάδα ανέβηκε δέκα θέσεις μέσα σε δύο χρόνια και πλέον βρίσκεται 13η ανάμεσα στις 49 χώρες της Ευρώπης, στην προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, δείχνοντας ότι συνεχίζει τις προσπάθειες προώθησης της ισότητας.

Με αφορμή τη δημοσίευση του χάρτη, ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης υπογραμμίζει την πρόοδο της χώρας, γράφοντας στο Twitter «Η Ελλάδα ανεβαίνει δέκα μονάδες σε δύο χρόνια στην ετήσια κατάταξη της ILGAEurope για την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων. Είναι 13η από 49 χώρες στην Ευρώπη, υψηλότερα από Γερμανία, Αυστρία και Ιρλανδία».

Η Ελλάδα ????ανεβαίνει δεκα μονάδες σε δύο χρόνια στην ετήσια κατάταξη της @ILGAEurope για την προστασία των #ΛΟΑΤΚΙ+ ??????δικαιωμάτων. Είναι 13η από 49 χώρες στην Ευρώπη, υψηλότερα από Γερμανία, Αυστρία και Ιρλανδία. #rainboweuropemap https://t.co/8rsvrbDeEo pic.twitter.com/ixLqReD5iM — Alex Patelis (@PatelisAlex) May 11, 2023

Για να σχηματίσει την κατάταξη των χωρών μας, η ILGA-Europe εξετάζει τους νόμους και τις πολιτικές σε 49 χώρες χρησιμοποιώντας 74 κριτήρια, τα οποία κατανέμονται σε επτά θεματικές κατηγορίες: ισότητα και μη διάκριση, οικογένεια, εγκλήματα μίσους και ρητορική μίσους, νομική αναγνώριση του φύλου, σωματική ακεραιότητα των intersex, κοινωνία των πολιτών και άσυλο.

Ο χάρτης δημοσιεύεται ενόψει της 17ης Μαΐου που είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας.

Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στον στην υλοποίηση σχεδίου με στόχο την αντιμετώπιση των διακρίσεων κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, καταργώντας την απαγόρευση αιμοδοσίας, τις θεραπείες μεταστροφής, ενώ ρυθμίστηκε το ζήτημα των επεμβάσεων σε intersex βρέφη.

