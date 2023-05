Κοινωνία

Αχαρνών: Φωτιά σε εργοστάσιο - Η δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο Μεταξουργίας που βρίσκεται στην Αχαρνών και συγκεκριμένα στο ύψος του Αγίου Ελευθερίου.

Η Πυροσβεστική έχει σπεύσει στο σημείο και συνολικά επιχειρούν δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες.

Σημειώνεται ότι και χθες είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στο ίδιο κτήριο.

