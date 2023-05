Κοινωνία

Μάριος Παπαγεωργίου: Αίτηση ακυρότητας της διαδικασίας υπέβαλλαν οι κατηγορούμενοι

Ενώπιον των δικαστικών Αρχών βρέθηκαν το πρωί της Παρασκευής οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση της απαγωγής και δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου.

Δεύτερη προθεσμία για τις απολογίες τους έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι για την εμπλοκή τους στην υπόθεση της αρπαγής και δολοφονίας του 26χρονου φοιτητή Μάριου Παπαγεωργίου, τον Αύγουστο του 2102, οι οποίοι συνελήφθησαν πριν λίγες ημέρες μετά από ένταλμα των δικαστικών Αρχών.

Οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αρπαγή κατά συναυτουργία σε βάρος του 26χρονου φοιτητή, 53 και 54 ετών, έλαβαν από τον ανακριτή, την περασμένη Τρίτη 9 Μαϊου, προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα.

Ωστόσο, μετά τη μεταγωγή τους ενώπιον του δικαστικού λειτουργού το πρωί κατέθεσαν διά των συνηγόρων τους αίτηση ακυρότητας της διαδικασίας, η οποία θα εξεταστεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Έτσι, οι κατηγορούμενοι έλαβαν νέα προθεσμία και θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή αύριο στις 08:00.

Υπενθυμίζεται, ότι οι δύο κατηγορούμενοι είναι οι πρώτοι συλληφθέντες στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε από τις Αρχές για πρόσωπα τα οποία φαίνεται να ενεπλάκησαν στην υπόθεση του 26χρονου φοιτητή Μάριου Παπαγεωργίου, μετά από στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση των δικαστικών Αρχών και αναδείχθηκαν στις δίκες των βασικών κατηγορουμένων.

Η νέα δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε με εντολή του Μικτού Ορκωτού Εφετείου και αφορά κυρίως εννέα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και η οικογένεια του θεωρούμενου ως εγκέφαλου του εγκληματικού σχεδίου, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια και επιπλέον πολυετή κάθειρξη σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έδωσε εντολή να ερευνηθεί ο ρόλος των δύο γιων του 78χρονου, που είναι πρώην και νυν αστυνομικοί, της συζύγου του , η οποία έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για συνέργεια σε απόπειρα εκβίασης και αρπαγή και πλέον είναι κατηγορούμενη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία, των δύο προσώπων που σήμερα έλαβαν την προθεσμία και φέρονται να μετέφεραν και να εξαφάνισαν το πτώμα του φοιτητή κατ' εντολή του ισοβίτη, καθώς και άλλων τεσσάρων προσώπων που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση.

Ο 26χρονος Μάριος Παπαγεωργίου χάθηκε στις 9 Αυγούστου του 2012 οπότε είχε αναχωρήσει με το αυτοκίνητό του από το Διακοφτό Αχαΐας, όπου βρισκόταν με τη μητέρα του για διακοπές, για το Αίγιο. Ξημερώματα της 10ης Αυγούστου η μητέρα του Μάριου είχε δεχθεί ένα τηλεφώνημα από αγνώστους που της ζητούσαν 620.000 ευρώ ως λύτρα, προκειμένου να απελευθερώσουν το παιδί της. Στην υπόθεση ενεπλάκη ο ισοβίτης, ως οικογενειακός φίλος τότε, ο οποίος έπεισε τη μητέρα να μην ειδοποιήσει αμέσως τις Αρχές, αναλαμβάνοντας εκείνος να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να βρεθεί ο 26χρονος. Στην πορεία, ωστόσο, αποδείχθηκε πως ο φίλος, ήταν «εγκέφαλος» της όλης υπόθεσης.

