“Το Πρωινό”: Κόντρα Λιάγκα με Αρναούτογλου και Μενεγάκη για Μαραντίνη - Χρηστίδου

“Είχα ενημερώσει την Σίσσυ Χρηστίδου”, είπε ο Γιώργος Λιάγκας, που κατηγόρησε για υποκρισία τους άλλους παρουσιαστές, με αφορμή σχόλια τους για την προβολή της συνέντευξης του Θοδωρή Μαραντίνη.

Λάβρος κατά του Γρηγόρη Αρναούτογλου για σχόλια που έκανε στην ραδιοφωνική εκπομπή του εμφανίστηκε την Παρασκευή ο Γιώργος Λιάγκας, με αφορμή την συνέντευξη που παραχώρησε ο Θοδωρής Μαραντίνης στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, αναφορικά με το διαζύγιο του με την Σίσσυ Χρηστίδου και την δικαστική διαμάχη τους για την διατροφή και άλλα ζητήματα σχετικά με τα δύο παιδιά τους.

Ο Γιώργος Λιάγκας αντέκρουσε σχόλια του Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον Θοδωρή Μαραντίνη και όσα είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό», σε αντίστιξη με την συνέντευξη που παραχώρησε προ λίγων εβδομάδων στην εκπομπή «The 2Night Show».

Παρότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε ότι τα σχόλια του δεν αφορούν τον παρουσιαστή της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1, αλλά την επιλογή του τραγουδιστή να μιλήσει δημόσια και αναφέροντας διάφορα δεδομένα σχετικά με την δικαστική διαμάχη του με την Σίσσυ Χρηστίδου, ο Γιώργος Λιάγκας είπε ότι «είναι σαφές ότι το λέει για μένα, προτιμότερο θα ήταν να πει το όνομα μου, αντί να το αναφέρει έτσι» και αμέσως μετά μίλησε με επικριτικό τρόπο για την στάση του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Αμέσως μετά, σειρά είχε η Ελένη Μενεγάκη για να μπει στο στόχαστρο του Γιώργου Λιάγκα. Αφού παρουσιάστηκε απόσπασμα από την εκπομπή της, με σχόλια για την δημόσια αντιπαράθεση του Θοδωρή Μαραντίνη και της Σίσσυς Χρηστίδου και την ανάγκη να μην γίνονται «σε κοινή θέα» πράγματα και συζητήσεις που αφορούν παιδιά χωρισμένων γονιών, ο Γιώργος Λιάαγκας κατακεραύνωσε την Ελένη Μενεγάκη, λέγοντας «Υποχρέωσε κάποιοςς την Ελένη Μενεγάκη να ασχοληθεί με το θέμα; Την πήρε κάποιος από την διοίκηση του Mega να της πει να ασχοληθεί με το θέμα; Αυτό το πράγμα, ότι εγώ δεν ασχολούμαι με την Eurovision, αλλά ασχολούμαι με την Eurovision για μισή ώρα, είναι λίγο υποκρισία. Εάν θεωρώ ότι δεν πρέπει, δεν παίζω καθόλου το θέμα στην εκπομπή μου, ειδικά μια συνέντευξη που έγινε από άλλο κανάλι».

«Όλες οι εκπομπές μιλάνε αυτές τις ημέρες για ένα θέμα που λένε ότι δεν θέλουν να το παίξουν, αλλά το προβάλλουν μια ώρα η καθεμία. Αυτό δεν έχει λογική», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Μάλιστα, εκφράζοντας και την δική του προσωπική θέση ανέφερε «Θεωρώ ότι είναι λάθος που μίλησε ο Θοδωρής Μαραντίνης στην εκπομπή, καταλαβαίνω όμως έναν άνθρωπο που «γκώνει» ότι θέλει να μιλήσει», προσθέτοντας ότι «δημοσιογράφοι είμαστε και η δουλειά μας είναι να κάνουμε συνεντεύξεις. Δεν πιέσαμε κανέναν. Έκανε ένα σχόλιο για μια δικαστική απόφαση η Φωτεινή Πετρογιάννη μια ημέρα, ενοχλήθηκε ο Θοδωρής και μιλήσαμε και είπαμε να έρθει στο στούντιο για συνέντευξη».

Ακόμη, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι την προηγούμενη ημέρα από την συνέντευξη, ενημέρωσε τηλεφωνικά την Σίσσυ Χρηστίδου για την παρουσία την Τετάρτη του Θοδωρή Μαραντίνη στην εκπομπή «Το Πρωινό».





