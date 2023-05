Πολιτική

Σύλληψη Μπελέρη: Το διπλωματικό “θρίλερ” και η δίκη στην Αλβανία

Το μήνυμα Μητσοτάκη στην Αλβανία, η ενημέρωση της προέδρου της Κομισιόν και το διάβημα του ΥΠΕΞ. Τι αναφέρει σε παρέμβασή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση σύλληψης του ομογενούς υποψηφίου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη, από άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αλβανικής αστυνομίας με την κατηγορία της «εξαγοράς ψήφων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το μεσημέρι, αναμένεται να διεξαχθεί η δίκη του στην Αλβανία.

Ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στο ζήτημα της σύλληψης του ομογενούς, από τη Λέσβο, όπου περιόδευσε την Παρασκευή. Έκανε λόγο για «εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός το οποίο έγινε στη γειτονική μας Αλβανία» και έστειλε μήνυμα «στη φίλη Αλβανία», λέγοντας πως, «εκπτώσεις στο Κράτος Δικαίου και στην προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί.

Αν η Αλβανία θέλει να πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει ελεύθερες και δίκαιες δημοτικές εκλογές και να απελευθερώσει άμεσα αυτούς τους οποίους φυλάκισε, για να μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία». Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω ανάρτησής του, έκανε γνωστό ότι, ενημέρωσε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα της σύλληψης.

Άμεση ήταν και η αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών με διάβημα προς την Αλβανία. «Η σύλληψη υποψηφίου δημάρχου δύο μέρες πριν από τις εκλογές αν δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, συνιστά σκάνδαλο», υπογράμμισε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. «Ενημέρωσα γι’ αυτό ήδη τον ύπατο εκπρόσωπο, τον κύριο Μπορέλ, και τον Σουηδό υπουργό Εξωτερικών ως ασκούντων την προεδρία. Η ελληνική κυβέρνηση θα το παρακολουθήσει εξαιρετικά στενά», επεσήμανε ο κ. Δένδιας. «Αν δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, η σύλληψη υποψηφίου δημάρχου δύο μέρες πριν από τις εκλογές είναι ένα απόλυτο σκάνδαλο», επανέλαβε.

Εν τω μεταξύ σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Ράμα χαρακτήρισε τη σύλληψη του Μπελέρη ως δείγμα “της αποφασιστικότητας της δικαιοσύνης για εφαρμογή του νόμου”. Απαίτησε, όπως αναφέρει, η σύλληψη να είναι “τεκμηριωμένη με στοιχεία και νομικά κατοχυρωμένη” . Κάλεσε, δε, την πολιτική να μη σπεύσει να προβεί σε συμπεράσματα και να αφήσει ανεπηρέαστο το ανακριτικό έργο των αρμόδιων αρχών. Ισχυρίστηκε, τέλος, ότι το γεγονός ουδεμία σχέση έχει με τον προεκλογικό αγώνα.

Η παρέμβαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Από την πλευρά του το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των εκλογών, καλώντας όλες τις πλευρές να συμμορφωθούν με τους νόμους και τους κανόνες.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανάφερε: «Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από τις αρχές και τα πολιτικά κόμματα να διασφαλίσουν ότι οι ψηφοφόροι μπορούν να ασκήσουν το θεμελιώδες δημοκρατικό τους δικαίωμα για να εκφράσουν τη βούλησή τους μέσω ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Είναι σημαντικό για όλους να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν τις εκλογές, καθώς και τους διεθνείς κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης αγοράς ή πώλησης ψήφων. Καλούμε τις αρχές να επιβάλλουν όλους τους νόμους και τους κανονισμούς δίκαια και ισότιμα. Αξιωματούχοι της Πρεσβείας των ΗΠΑ συμμετέχουν σε άλλους διεθνείς θεσμούς για την παρακολούθηση των εκλογών σε ολόκληρη τη χώρα».

Το μήνυμα του Πύρρου Δήμα

«Aρνούμαστε να σκύψουμε το κεφάλι σε συμπεριφορές που πληγώνουν τη δημοκρατία», το μήνυμα που στέλνει ο Ολυμπιονίκης, Πύρρος Δήμας, μετά τη σύλληψη του υποψήφιου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη.

Συγκεκριμένα, ο Πύρρος Δήμας στην ανάρτησή του αναφέρει: «Κάποιοι είχαμε τη βαριά και σκοτεινή μοίρα να μεγαλώσουμε με το φόβο των συνεπειών της ελευθερίας του λόγου και υπό τη συνεχή παραβίαση των δικαιωμάτων μας. Σήμερα, αρνούμαστε να σκύψουμε το κεφάλι σε συμπεριφορές που πληγώνουν τη δημοκρατία και τραυματίζουν το κράτους δικαίου».

