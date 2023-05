Πολιτική

Εκλογές - Τζήμερος στον ΑΝΤ1: μας έχουν κολλήσει την ρετσινιά του φασίστα, όμως… (βίντεο)

Τι είπε για την Δημιουργία Ξανά και τον Φαήλο Κρανιδιώτη, τον πατριωτισμό, την ακρίβεια και την στήριξη σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τον κρατισμό και τον οριζόντιο φόρο 15%.

Καλεσμένος στον ΑΝΤ1 και στην πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου με την Φαίη Μαυραγάνη, «Στούντιο με Θέα», ήταν την Κυριακή ο Θάνος Τζήμερος, ο οποίος μίλησε για την Δημιουργία Ξανά και τον συνασπισμό της με το κόμμα του Φαήλου Κρανιδιώτη υπο το όνομα Εθνική Δημιουργία, για την κάθοδο στις εκλογές της 21ης Μαΐου.

«Με τον Φαήλο πορευόμαστε μαζί 2,5 χρόνια, έχουμε άριστη συνεργασία. Είμαστε φιλελεύθεροι και θα έλεγα και πατριώτες, αν και με ενοχλεί να το λέω, διότι δείχνει ότι υπάρχουν και κόμματα που δεν έχουν τέτοια βάση αγάπης για την πατρίδα», ανέφερε ο Θάνος Τζήμερος, κληθείς να προσδιορίσει τον χώρο που κινείται ο κομματισμός συνασπισμός του οποίου είναι επικεφαλής.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεχόμαστε πόλεμο λάσπης, επειδή δεν δεχόμαστε το φλερτ του συστήματος και είμαστε κατά των αριστερών κλεφτών και των δεξιών κλεφτών. Μας έχουν κολλήσει την ρετσινιά του ακροδεξιού και του φασίστα, εάν ψάξει κανείς στο διαδίκτυο αυτό θα δει, ενώ εμείς είμαστε φιλελεύθεροι».

Ο κ. Τζήμερος στηλίτευσε τον κρατισμό και είπε ότι είναι απαραίτητη η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «πρέπει η Ελλάδα να είναι μια παραγωγική χώρα στον σύγχρονο κόσμο, που να παράγει και να πρωτοπορεί στα πράγματα. Την Ελλάδα την διοικεί ο κρατισμός, πότε με αμπέχονο και πότε με γαλάζια γραβάτα και καλά αγγλικά. Ένα υγιές Κράτος δεν μπορεί να στηρίζεται στο “Κράτος πατερούλη”, αλλά να στηρίζεται στα πόδια του».

«Πρέπει να υπάρξει αλλαγή του φορολογικού συστήματος, ώστε να επιβληθεί οριζόντιος φόρος 15% για νοικοκυριά και επιχειρήσεις για όσα χρήματα δεν αποδείξεις ότι δαπάνησες στην διάρκεια του έτους. Άρα θα έχεις κίνητρο να παίρνεις απόδειξη για το καθετί. Ο φόρος είναι δίκαιος γιατί δεν είναι το ίδιο ποσό, αλλά το ίδιο ποσοστό», σημείωσε ο Θάνος Τζήμερος.

Σχετικά με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, που δυσκολεύει πολλές επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ο κ. Τζήμερος ανέφερε ότι «στην πανδημία είχαμε πει πως όταν σταματάει η παραγωγή, κάνει άλμα ο πληθωρισμός. Το Κράτος θα μπορούσε να κάνει μια πλατφόρμα και να δίνει δάνεια σε όποιον είχε ανάγκη, τα οποία να επιστρέφονται σε ένα βάθος δεκαετίας, ένα είδος επιστρεπτέας προκαταβολής, αλλά για όλους τους πολίτες».





