Όρος Δίκτη: Τα “Ηλύσια Πεδία” της αρχαιότητας εντάχθηκαν στα “Απάτητα Βουνά” (εικόνες)

Τα Λασιθιώτικα Όρη, ο τόπος γέννησης του Δία, κατά την μυθολογία, εντάχθηκαν στα "Απάτητα Βουνά".

Μετά τα Λευκά Όρη (Χανιά και Ρέθυμνο), το όρος Σάος (Σαμοθράκη), τον Σμόλικα (Ιωάννινα και Γρεβενά), το όρος Τύμφη (Ιωάννινα), τον Ταΰγετο (Λακωνία και Μεσσηνία), το όρος Χατζή (Τρίκαλα), τα Άγραφα (Καρπενήσι και Καρδίτσα) και το Μαίναλο (Αρκαδία), το όρος Δίκτη στο Λασίθι, ο μυθικός τόπος γέννησης του Δία, είναι ο ορεινός όγκος που συγκαταλέχθηκε στα «Απάτητα Βουνά» έπειτα από απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Αμυρά.

Με συνολική έκταση 66,29 τ.χλμ και υψομετρικό εύρος από 900 έως και 2.148 μέτρα το Όρος Δίκτη ή αλλιώς τα Λασιθιώτικα Όρη, που εκτείνονται νότια του οροπεδίου Λασιθίου και του Δικταίου Άντρου (τοποθεσία που κατά τη μυθολογία γεννήθηκε ο Δίας), σύμφωνα με τον δήμαρχο Οροπεδίου Γιάννη Στεφανάκη, αποτελούν τα «Ηλύσια Πεδία της αρχαιότητας».

«Η ένταξη του όρους Δίκτη στα «Απάτητα Βουνά» είναι μια σπουδαία εξέλιξη» επισήμανε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννης Στεφανάκης, ο οποίος έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερο καθεστώς, μέσω του οποίου «αναγνωρίζεται τόσο η βιοποικιλότητα της περιοχής, όσο και η μυθολογική της σπουδαιότητα» και πως αποτελεί μια «συμβολική απόφαση με την οποία επιτυγχάνεται κατά μία έννοια η δέσμευση το μυθικό όρος να μην αλλοιωθεί, να μην απαξιωθεί και να μην υποτιμηθεί από ανθρώπινες παρεμβάσεις».

Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, μέσω της ένταξης στα «Απάτητα Βουνά» του όρους Δίκτη, δίδεται το νομικό πλαίσιο, το οποίο, όπως τόνισε, «θα αποτελέσει μια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να κινηθούμε, έναν άξονα αναγνώρισης αυτής της ατόφιας κρητικής φύσης, των άγριων βουνών, που βρίθουν από αρχαιολογικά στοιχεία και ξεχωριστά στοιχεία χλωρίδας αλλά και πανίδας».

Με την ένταξη στα «Απάτητα Βουνά», στο Όρος Δίκτη, πλέον, απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων ή η δημιουργία τεχνητών επιφανειών, ως μέσο προστασίας της μοναδικής βιοποικιλότητάς του.

Ένα από τα μοναδικά στοιχεία του Όρους Δίκτη είναι πως παρά το γεγονός ότι κατακλύζεται από βραχώδεις εξάρσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις, στο κέντρο της περιοχής ξεχωρίζει το δάσος τραχείας πεύκης, ενώ η πανίδα της περιοχής περιλαμβάνει ενδημικά και σπάνια είδη, όπως γαστερόποδα και το ενδημικό υποείδος της νυχτερίδας Τρανορινόλοφος. Η περιοχή αποτελεί σημαντικό σημείο για τη διέλευση σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας, όπως το όρνιο και ο χρυσαετός, ενώ τα τελευταία χρόνια στην περιοχή έχουν βρει καταφύγιο και πελαργοί που εμφανίζονται τόσο ως μεταναστευτικός και διαχειμάζων πληθυσμός, όσο και ως πληθυσμός ο οποίος εποικεί στο νησί, όπου φτιάχνει φωλιές και αναπαράγεται.

«Όραμά μας είναι να αναδείξουμε αυτόν το φυσικό πλούτο. Η περιοχή μας, άλλωστε, έχει αναδειχθεί ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με ειδικό ΦΕΚ και ως προστατευόμενη περιοχή Natura 2000, κυρίως για την ορνιθοπανίδα της και για τους γυπαετούς που βασιλεύουν στην περιοχή του Δία. Στόχευσή μας είναι να αποτελέσει το Όρος Δίκτη σημείο θέασης για την άγρια φύση, παράλληλα με σειρά από ήπιες δραστηριότητες, είτε αυτό αφορά τον χειμερινό είτε τον θερινό τουρισμό, είτε όμως σχετίζεται με δράσεις που θα μπορούσαν να φέρουν κοντύτερα στα Λασιθιώτικα Βουνά, επισκέπτες που θα θελήσουν να τα ανακαλύψουν μέσα από την αναρρίχηση, κάποιες ειδικές διαδρομές ή και μέσα από διαδρομές ορειβασίας από τα μινωικά μονοπάτια, τα οποία ξεκινούσαν από τον μυθολογικό χώρο γέννησης του Δία» πρόσθεσε ο κ. Στεφανάκης.

«Βασικό μας μέλημα δεν είναι άλλο από το να αναδείξουμε αυτές τις ομορφιές και ο κόσμος να γνωρίσει αυτό τον ατόφιο χαρακτήρα της κρητικής γης» είπε ο κ. Στεφανάκης, επισημαίνοντας ότι είναι αυξημένης προτεραιότητας στόχος της δημοτικής Αρχής να γίνουν ευρέως γνωστά αυτά τα μονοπάτια που υπάρχουν στην περιοχή από τη μινωική εποχή «πάντα με άξονα τον σεβασμό στο περιβάλλον».

«Σε αυτό τον τόπο, με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα και την απαράμιλλη ομορφιά, μόνο τυχαίο δεν ήταν που οι σοφοί της αρχαιότητας τοποθέτησαν τη γέννηση του Δία», τόνισε ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννης Στεφανάκης.

