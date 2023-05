Πολιτική

Εκλογές: Μπούγας, Κεδίκογλου και Τζελέπης για τα διλλήματα της κάλπης (βίντεο)

Οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές συζήτησαν με τον Γιώργο Κούρο για τα κρίσιμα διλλήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουν οι ψηφοφόροι, όταν θα βρεθούν πίσω από το παραβάν.

Στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές μπήκαν από το πρωί της Δευτέρας πολιτικοί αρχηγοί, κομματικοί μηχανισμοί και υποψήφιοι βουλευτές ανά την Ελλάδα, προσπαθώντας να πείσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους για τις κρίσιμες εκλογές στις 21 Μαΐου.

Στις συζητήσεις των πολιτών και στις προεκλογικές περιοδείες και επαφές των υποψηφίων ανά την Ελλάδα, κυριαρχούν τα ζητήματα της καθημερινότητας και τα προβλήματα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που απαιτούν λύσεις, αλλά και τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες με στόχο τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού.

Με πάθος διασταυρώνουν τις απόψεις τους και οι καλεσμένοι στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1, στις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, όπου καλούνται να απαντήσουν για τα διλήμματα των εκλογών και το διακύβευμα για την “επόμενη ημέρα”.

Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, μίλησαν την Δευτέρα, για τις εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα της Κυριακής, τις μετεκλογικές συνεργασίες, αλλά και την Οικονομία, οι:

Ιωάννης Μπούγας, υποψήφιος βουλευτής Φωκίδας με την Νέα Δημοκρατία,

υποψήφιος βουλευτής Φωκίδας με την Νέα Δημοκρατία, Συμεών Κεδίκογλου, υποψήφιος βουλευτής Εύβοιας με τον ΣΥΡΙΖΑ και

υποψήφιος βουλευτής Εύβοιας με τον ΣΥΡΙΖΑ και Μιχάλης Τζελέπης, υποψήφιος βουλευτής Σερρών με το ΠΑΣΚ – Κίνημα Αλλαγής.