Εκλογές: Ράπτη και Φίλης για τις μετεκλογικές συνεργασίες και την Οικονομία

Οι υποψήφιοι βουλευτές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαρατέθηκαν στον “αέρα” της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, λίγες ημέρες πριν από τέλος της προεκλογικής περιόδου.

Στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές έχουν μπει πολιτικοί αρχηγοί, κομματικοί μηχανισμοί και υποψήφιοι βουλευτές ανά την Ελλάδα, προσπαθώντας να πείσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους για τις κρίσιμες εκλογές στις 21 Μαΐου.

Στις συζητήσεις των πολιτών και στις προεκλογικές περιοδείες και επαφές των υποψηφίων ανά την Ελλάδα, κυριαρχούν τα ζητήματα της καθημερινότητας και τα προβλήματα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που απαιτούν λύσεις, αλλά και τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες με στόχο τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού.

Με πάθος διασταυρώνουν τις απόψεις τους και οι καλεσμένοι στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1, στις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, όπου καλούνται να απαντήσουν για τα διλήμματα των εκλογών και το διακύβευμα για την “επόμενη ημέρα”.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, μίλησαν την Τρίτη, για τις μετεκλογικές συνεργασίες, η Ζωή Ράπτη, υποψήφια Βουλευτής της ΝΔ στον Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών και ο Νίκος Φίλης, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄ Αθήνας.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:





