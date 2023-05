Κοινωνία

Αττική: Έκλεβαν υπερπολυτελή αυτοκίνητα - Πάνω από 550000 ευρώ η αξία τους (εικόνες)

Χειροπέδες σε έναν 29χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί. Αναζητούνται ακόμα τρία άτομα. Πως δρούσε η συμμορία.



Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη δυνάμει σχετικού εντάλματος σύλληψης το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Μαΐου σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, 29χρονος αλλοδαπός μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών υπερπολυτελών οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε βάρος του καθώς και σε βάρος ακόμη τριών ατόμων τα οποία και αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές, από άτομα που έχουν οργανωθεί για την τέλεση κλοπών και με περιουσιακό όφελος, άνω των 120.000 ευρώ, από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Όπως προέκυψε από την μεθοδική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τις αρχές του Αυγούστου του 2021 έως και τα μέσα του Ιουνίου του 2022, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών κυρίως υπερπολυτελών οχημάτων τύπου SUV.

Κατά τη διάρκεια της δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακό» όχημα για την κατόπτευση του χώρου που ήταν σταθμευμένο το όχημα-στόχος, ενώ έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εισέρχονταν σε αυτό και απενεργοποιούσαν το σύστημα συναγερμού. Ακολούθως, το στάθμευαν σε κοντινή απόσταση προκειμένου να αποκλείσουν την ύπαρξη εγκατεστημένης συσκευής εντοπισμού (GPS TRUCKER).

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 10 διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και απόπειρας κλοπής οχημάτων, σε Γλυφάδα, Βούλα, Νίκαια, Περιστέρι και Χαϊδάρι Αττικής, με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων οχημάτων να ανέρχεται στα 550.000 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 κινητά τηλέφωνα,

πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων (το ένα επιχειρησιακό),

2 ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι οχημάτων,

άκοπο κλειδί αυτοκινήτου,

ομφαλός κλειδαριάς οχήματος,

εξαρτήματα οχημάτων (όπως λεβιές ταχυτήτων και αεραγωγοί),

GPS,

διαρρηκτικά εργαλεία,

40 μεταλλικά φυσίγγια πυροβόλου όπλου καθώς και

«επιχειρησιακό» όχημα της οργάνωσης.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για παρόμοια αδικήματα στο παρελθόν, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ οι έρευνες, για τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης καθώς και την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της παράνομης δραστηριότητάς τους, συνεχίζονται.

