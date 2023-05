Κοινωνία

Μενίδι - Ξυλοδαρμός ανήλικου: δεν έγινε καμία καταγγελία, λέει η ΕΛΑΣ

Τι απαντά η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό στο Μενίδι, με τον άγριο ξυλοδαρμό ανηλίκου που αποτυπώθηκε σε βίντεο.

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ σχετικά με βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας στο οποίο φαίνεται ένας 16χρονος να είναι θύμα ξυλοδαρμού από ανηλίκους στο Μενίδι.

Η μητέρα του 16χρονου, με τον δικηγόρο τους, μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, η οποία φανερά ταραγμένη δήλωσε: "Το παιδί μου δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, φοβάται. Ο γιος μου είναι το πιο εξαίρετο παιδί, το πιο ήσυχο, δεν έχει χτυπήσε ποτέ κανέναν", ανέφερε μεταξύ άλλων.

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αναφέρεται πως δεν έχει γίνει σχετική καταγγελία σε κάποια αστυνομική υπηρεσία για το περιστατικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Σχετικά με καταγγελλόμενο περιστατικό σωματικών βλαβών και ληστείας σε βάρος ανηλίκου από έτερα άτομα, που φέρεται να έλαβε χώρα την Κυριακή 14 Μαΐου 2023 στην περιοχή των Αχαρνών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Οι μοναδικές δύο κλήσεις που δέχθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης τη συγκεκριμένη μέρα για συμπλοκή ή επεισόδιο μεταξύ ατόμων στην περιοχή των Αχαρνών, διερευνήθηκαν από σταθμό της Άμεσης Δράσης με παράλληλες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθεί κάτι σχετικό.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της δεύτερης κλήσης- καταγγελίας πραγματοποιήθηκε επιπρόσθετη – συμπληρωματική κλήση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης και δηλώθηκε η επιθυμία να μην μεταβεί σταθμός στο σημείο.

Επιπρόσθετα, μέχρι στιγμής, καμία καταγγελία δεν έχει υποβληθεί σε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας που να αφορά στο καταγγελόμενο περιστατικό.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι από την Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο υλοποίησης του υφιστάμενου στρατηγικού σχεδιασμού πραγματοποιούνται καθημερινά στοχευμένες αστυνομικές δράσεις σε όλη την επικράτεια για την πρόληψη και αποτροπή της εγκληματικότητας.

Προς την κατεύθυνση αυτή και λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά επιχειρησιακά σχέδια σε περιοχές που παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας, πραγματοποιούνται από μικτά κλιμάκια ειδικές επιχειρησιακές δράσεις για την καταστολή της παραβατικότητας και τη βελτίωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών.

Ενδεικτικά, κατά τον μήνα Απρίλιο έως 17 Μαΐου 2023, έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές της Δυτικής Αττικής (Αχαρνές, Ζεφύρι, Αγία Βαρβάρα, κλπ) κατά τη διάρκεια των οποίων:

• ελέγχθησαν -14.174- άτομα,

• προσήχθησαν -2.433 - άτομα,

• συνελήφθησαν -101- άτομα και

• βεβαιώθηκαν -1.223- παραβάσεις.

Πιο αναλυτικά, συνελήφθησαν 29 άτομα για κλοπές – διαρρήξεις, 20 για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, 15 για καταδικαστικές αποφάσεις, 3 για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και 34 για διάφορα άλλα αδικήματα (Σχετικό το από 11-05-2023 Δελτίο Τύπου).

Συνεπώς, δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίες αναπαράγονται στο διαδίκτυο και αναφέρονται σε έλλειψη αστυνόμευσης και ολιγωρίες των αστυνομικών Αρχών ως προς τη διαχείριση του συγκεκριμένου περιστατικού, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα."

