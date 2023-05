Πολιτική

Εκλογές: Βορίδης, Γεροβασίλη, Μάντζος για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής (βίντεο)

Οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές μίλησαν στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, με αφορμή την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Τι είπαν για τα διλλήματα των εκλογών.

Δύο 24ώρα πριν ολοκληρωθεί η προεκλογική περίοδος, πολιτικοί αρχηγοί, κομματικοί μηχανισμοί και υποψήφιοι βουλευτές ανά την επικράτεια εντείνουν τις προσπάθειες τους να πείσουν το δυνατόν περισσότερους πολίτες και να κερδίσουν την ψήφο τους, με περιοδείες, επισκέψεις και συναντήσεις, αλλά και με την συμμετοχή τους σε τηλεοπτικές συζητήσεις, όπου συχνά ο διάλογος και η αντιπαράθεση επιχειρημάτων είναι έντονα.

Με πάθος διασταυρώνουν τις απόψεις τους και οι καλεσμένοι στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1, στις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, όπου καλούνται να απαντήσουν για τα διλήμματα των εκλογών και το διακύβευμα για την “επόμενη ημέρα”.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», το πρωί της Πέμπτης, με αιχμή την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής και την ψήφο τους στις εκλογές της Κυριακής, μίλησαν οι:

Μάκης Βορίδης, υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής με την Νέα Δημοκρατία

υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής με την Νέα Δημοκρατία Όλγα Γεροβασίλη , υποψήφια βουλευτής Άρτας με τον ΣΥΡΙΖΑ

, υποψήφια βουλευτής Άρτας με τον ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μάντζος, Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1:





