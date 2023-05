Life

Βασίλισσα Ελισάβετ: το κόστος της κηδείας της... ζαλίζει

Πόσο κόστισε η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, που έφυγε από την ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας δαπάνησε σχεδόν 162 εκατ. λίρες για την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ, τον Σεπτέμβριο του 2022. Περίπου 250.000 άνθρωποι περίμεναν επί ώρες στην ουρά για να την τιμήσουν, περνώντας μπροστά από το φέρετρο, στο Γουέστμινστερ.

Για την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ και για τις παράπλευρες εκδηλώσεις, οι κυβερνητικές υπηρεσίες της Βρετανίας εκτιμάται ότι ξόδεψαν συνολικά 161,7 εκατομμύρια λίρες (περίπου 200 εκατ. ευρώ) ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών την Πέμπτη (18.05.2023).

Η επί επτά δεκαετίες μονάρχης της Βρετανίας πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 σε ηλικία 96 ετών. Στη χώρα κηρύχθηκε 10ήμερο εθνικό πένθος που κορυφώθηκε με την κηδεία της, στις 19 Σεπτεμβρίου.

Αρχικά το φέρετρο με τη σορό της Ελισάβετ εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στον Καθεδρικό Ναό του Εδιμβούργου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Λονδίνο όπου υπολογίζεται ότι 250.000 άνθρωποι περίμεναν επί ώρες στην ουρά για να την τιμήσουν περνώντας μπροστά από το φέρετρο, στο Γουέστμινστερ.

Ο διάδοχός της, ο νυν Βασιλιάς Κάρολος, σε αυτό το διάστημα έκανε περιοδεία στις τέσσερις χώρες της Μεγάλης Βρετανίας (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρειος Ιρλανδία) μαζί με την τότε πρωθυπουργό, Λιζ Τρας.

«Προτεραιότητα της κυβέρνησης ήταν αυτές οι εκδηλώσεις να κυλήσουν ομαλά και με την αρμόζουσα αξιοπρέπεια, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλιζόταν καθ’ όλη τη διάρκεια η ασφάλεια του κοινού», ανέφερε ο Τζον Γκλεν, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, σε μια γραπτή δήλωσή του προς το κοινοβούλιο.

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού, συνολικά 73,7 εκατομμύρια στερλίνες, δαπανήθηκε από Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι υπεύθυνο για την αστυνόμευση και την εθνική ασφάλεια.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε εκείνη την εποχή ότι η κηδεία ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση αστυνόμευσης στην ιστορία της, καθώς παρέστησαν ηγέτες κρατών και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι απ’ όλον τον κόσμο.

