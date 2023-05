Οικονομία

Τουρκία: Ανησυχία για capital controls

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο χείλος του γκρεμού η οικονομία της Τουρίας. Φόβοι για capital controls, σε πανικό οι πολίτες.

Πανικό προκάλεσαν o? περιορισμoί που επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα σε πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες λίγες μόνο μέρες πριν τον δεύτερο γύρο των εκλογών στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου, οι πολίτες βρέθηκαν προ εκπλήξεως όταν διαπίστωσαν πως κάποιες τράπεζες έβαλαν όριο στο πόσα λεφτά μπορούν να «τραβήξουν» από τις πιστωτικές κάρτες. Επίσης μπήκε όριο στις αγορές χρυσού.

Μάλιστα το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Μετίν Κουλούνκ επέκρινε την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας έκανε λόγο για επιχείρηση κατά της Τουρκίας. «Μυρίζει οικονομική επιχείρηση πριν τις εκλογές», σχολίασε μέσω twitter.

Σήμερα το πρωί η Κεντρική Τράπεζα έστειλε νέα οδηγία ανακαλώντας την προηγούμενη απόφασή της.

Ωστόσο υπάρχει ανησυχία ότι μετά τις εκλογές θα επιβληθούν capital controls. Άλλωστε η Κεντρική Τράπεζα είχε αναγκαστεί μέσα σε μια βδομάδα να πουλήσει 9 δις δολάρια. Τα αποθέματα της Τουρκίας σε συνάλλαγμα και χρυσό υποχώρησαν κατά 17 δις δολάρια κατά τις έξι εβδομάδες πριν από τις εκλογές της περασμένης Κυριακής.

Η τουρκική λίρα βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό έναντι του αμερικανικού δολαρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: Πλεύρης - Σκουρλέτης για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, τις εισφορές και τον Κατρούγκαλο (βίντεο)

Τροχαίο - Χαλκίδα: Μετωπική με έναν νεκρό στην Υψηλή Γέφυρα

Εκλογές - Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: η πρόθεση ψήφου λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες