Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: Οι στόχοι και τα ορόσημα του τρίτου ελληνικού αιτήματος πληρωμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνει το νέο ελληνικό αίτημα πληρωμής που υπέβαλε η Ελλάδα στην Κομισιόν.



Σε 39 ορόσημα και σε 3 στόχους για επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση και σε υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, στην έναρξη έργων για ανακαινίσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, στην ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και στη διάδοση των κτιριακών υποδομών οπτικής ίνας, στοχεύει το τρίτο αίτημα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ελλάδα.

Το εν λόγω αίτημα, περιλαμβάνει επίσης μια σειρά μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης- μεταξύ άλλων με καταμερισμό των ευθυνών μεταξύ της κεντρικής και των περιφερειακών και τοπικών αρχών- για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου. 'Αλλες μεταρρυθμίσεις αφορούν στην αντιμετώπιση αδυναμιών της πολεοδομίας, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των ανέργων, στη σύσταση μιας νέας ρυθμιστικής αρχής ύδρευσης και αποχέτευσης για ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων, στην ενίσχυση της ρύθμισης της αγοράς των δημόσιων αστικών και υπεραστικών επιβατικών συγκοινωνιών και στη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου των βιομηχανικών ζωνών.

Από το συγκεκριμένο αίτημα θα εισρεύσει στα κρατικά ταμεία ποσό 1,72 δισ. ευρώ, που αφορά στο σκέλος των επιδοτήσεων του «Ελλάδα 2.0». Με την προσθήκη του συγκεκριμένου ποσού, η ρευστότητα από πόρους του ΤΑΑ θα διαμορφωθεί στα 12,8 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η χώρα μας είναι μεταξύ των τριών πρώτων κρατών- μελών της ΕΕ-27 που κατέθεσε το τρίτο αίτημα πληρωμής από το ΤΑΑ, με την τριάδα να συμπληρώνουν η Ιταλία και η Ισπανία. Ενώ, υπάρχουν τέσσερα κράτη που έχουν υποβάλει δύο αιτήματα πληρωμής, έντεκα που έχουν υποβάλει μόνο το πρώτο αίτημα και εννέα κράτη που ακόμη δεν έχουν υποβάλει κάποιο αίτημα πληρωμής.

Για την υποβολή του τρίτου αιτήματος, χρειάστηκε η επίτευξη μιας σειράς ορόσημων, όπως, μεταξύ άλλων, οι ανακαινίσεις κατοικιών μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ», η έναρξη του προγράμματος «Φορτίζω παντού», η συμβασιοποίηση των πολεοδομικών σχεδίων και οι κατακυρώσεις διαγωνισμών για δημόσια έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Ταυτόχρονα, υπήρξαν το νέο «Πόθεν έσχες», το εθνικό μητρώο διαδικασιών «Μίτος», το εθνικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ο δικαστικός χάρτης, η νομοθεσία για την απασχόληση στον πολιτιστικό τομέα και για τα βιομηχανικά πάρκα κ.ά.

Ως προς το διαδικαστικό για την εκταμίευση των νέων πόρων, οι πληρωμές, σύμφωνα με την Κομισιόν, εξαρτώνται από τις επιδόσεις και από την υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει το αίτημα και στη συνέχεια θα αποστείλει στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή του Συμβουλίου προκαταρκτική αξιολόγηση σχετικά με την εκπλήρωση από την Ελλάδα των οροσήμων και των στόχων που απαιτούνται για την εν λόγω πληρωμή.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Στέφανος Αρετάκης: Ο διακεκριμένος Έλληνας μαθηματικός που έχει θεώρημα με το όνομά του (βίντεο)

Τροχαίο - Ρόδος: Νεκρός μετά από σύγκρουση γουρούνας με φορτηγό (εικόνες)

Ασέλγεια σε 14χρονη: Συνταξιούχος εκπαιδευτικός συνελήφθη μετά από καταγγελία