Ζωγράφου: Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη - Τραυματίστηκε αστυνομικός

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η περιοχή. Δεκάδες άτομα επιτέθηκαν σε αστυνομικές δυνάμεις με πέτρες μολότοφ και φωτοβολίδες.

Σοβαρά επεισόδια, σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής, έξω από την Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μια ομάδα περίπου 50 ατόμων βγήκε από την Πανεπιστημούπολη και επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις με πέτρες μολότοφ και φωτοβολίδες.

Από τo επεισόδιο τραυματίστηκε ελαφρώς ένας αστυνομικός και μεταφέρθηκε στο 401 νοσοκομείο ενώ κάηκε και ένα όχημα.

Παράλληλα, έκλεισαν για λίγη ώρα οι δρόμοι στην Ούλωφ Πάλμε και την Υμηττού.΄

